Cameroun, DROITS Dâ€™AUTEURS: Lâ€™affaire Isidore Modjo renvoyÃ©e au 26 fÃ©vrier :: CAMEROON

Cameroun, DROITS D’AUTEURS: L’affaire Isidore Modjo renvoyée au 26 février :: CAMEROON Accusé de manifestation interdite au lieu de trouble à l’ordre public comme initialement inscrit lors de son interpellation vendredi dernier, le réalisateur et producteur s’est rendu hier à sa première audience afin d’être fixé sur son sort.

L’audience qui n’a duré que quelque minutes dans l’une des salles du Tribunal de première instance centre administratif a permis d’identifié sieur Isidore Modjo et de remplir quelques formalités pour que l’on s’empreigne du dossier.

L’auteur de l'habillage du poste national de la accusé d’abord pour trouble à l’ordre public a vu ce chef d’accusation mué en manifestation interdite. Lui qui bénéficie du conseil de Me Dudieu Djomga avocat au barreau du Cameroun et spécialiste des questions de propriété intellectuelle, il est reconnu comme celui qui a permis au groupe mythique Golden Sound dit Zangalewa dans le procès qui les opposaient à la chanteuse Shakira.

L’affaire a été renvoyée le 26 février prochain

En effet il a été interpellé vendredi dernier alors qu'il organisait un énième sit-in devant le ministère de la communication pour réclamer le paiement intégral de ses droits tels que prescrits par le premier ministre le 29 mars 2017 et réitéré le 04 octobre par les soins des services du premier ministre. Jusque là rien n’a bougé entre les lignes.

Et Isidore Modjo d’investir à nouveau l’esplanade du ministère de la communication pour faire entendre sa voix. Dans ce dossier digne d’une partie de ping pong, Le ministre de la communication Issa Tchiroma Bakary par ailleurs président du conseil d'administration de la Crtv et l'actuel Directeur Général Charles Pythagore Ndongo semblent se rejeter les responsabilités dans la mesure où chacun à son niveau estime avoir assuré sa part de responsabilité alors que le producteur de la jinglerie se dit floué par ces responsables en charge de la gestion de ce dossier.

Deux ans déjà que la bataille dure pour celui qui aura collaboré avec l’office de radio et télévision du Cameroun pendant plusieurs années. Habitué d’investir le ministère de la communication, muni d’un mégaphone, Isidore Modjo ne cesse de dénoncer l’attitude de ses interlocuteurs nonobstant les interventions de son médiateur Shanda Tomne qui continue d’arpenter les couloirs de l’administration pour que « Karel » bénéficie enfin de son dur labeur. en attendant si possible de voir à la barre le représentant de l’office de radio et télévision pour des éclaircis, l’on ne perd rien à attendre.