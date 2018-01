Cameroun - HygiÃ¨ne et SalubritÃ©: Jean Merlin Tuekam Kamdem propose des voies de sortie (Part I) :: CAMEROON

Cameroun - Hygiène et Salubrité: Jean Merlin Tuekam Kamdem propose des voies de sortie (Part I) :: CAMEROON Comment rester insensible face à l´épineux problème de la gestion des déchets industriels, des ordures ménagères et du traitement des eaux usées auquel font face les villes du Cameroun, avec un impact néfaste sur la santé des populations et sur l´environnement alors qu´on peut apporter sa modeste contribution pour y remédier? C´est l´intérêt de cette première contribution de Jean Merlin Tuekam Kamdem, ingénieur en santé environnementale, spécialisé dans les domaines Eaux potables et usées, Ordures ménagères et déchets industriels en Allemagne. Il donne ici quelques pistes de solutions.

Le constat

L´insalubrité urbaine au Cameroun est un sérieux problème auquel il faut vite mettre fin, non seulement parce qu´il n´a que trop duré, mais aussi parce qu´en 2019, le Cameroun va accueillir la grande fête du football africain, qu´est la Coupe d´Afrique des nations de football. Et pour ce faire, nos villes se doivent d´être propres et attrayantes, car au-delà du spectacle que constitue un match de football, la coupe d´Afrique des nations est aussi une belle occasion de faire du tourisme dans un pays.

Notre capitale économique, jadis appelée "Douala la belle", comme l´ensemble des villes camerounaises ploient « sous le poids des déchets, des ordures et du mauvais traitement des eaux usées qui coulent á ciel ouvert, au mépris de la santé des populations et de l´environnement », déplore notre compatriote, responsable de la Protection de la santé et de la médecine environnementale en Rhénanie du Nord, en Allemagne.

Malgré sa bonne volonté, Hysacam, l´unique société de ramassage des ordures ménagères et par endroits, certaines voiries municipales, ne parviendront jamais á rendre nos villes, nos habitations et notre milieu salubres, si la donne ne change, si une autre politique d´hygiène et de salubrité urbaine et rurale n´est pas mise en place.

Malheureusement, on note que les principaux responsables de ce grave problème de santé publique et environnementale, aux conséquences de plus en plus néfastes sur la santé et la qualité de vie des populations sont d´abord les responsables en charge de la salubrité dans nos villes et ensuite, la grande majorité de leurs habitants qu´il convient de sensibiliser, objet de notre prochaine contribution. camer.be.

Combien de fois a-t-on appris que Hysacam a cessé de ramasser les ordures ménagères parce que la ville n´a pas réglé sa facture? C´est le cas d´ailleurs depuis plusieurs semaines à Douala. Outre donc, la sensibilisation des populations et des responsables communales et des entreprises, il s´agit dorénavant de prendre des mesures fortes et courageuses, afin de remédier de manière durable et définitive à ce problème d'insalubrité.

Penser autrement

Au moment où l´on parle de transfert de compétences aux régions, il est plus qu´urgent de confier le traitement des eaux usées, des ordures ménagères et industrielles aux communes urbaines et d´arrondissement et d´élaborer un plan d'action précis à court, moyen et long termes définissant de manière aussi précise et transparente les mécanismes de son financement. Ailleurs, cette tâche régalienne est confiée aux mairies, qui le font même très bien, au grand bonheur de la santé des populations et de leur environnement.

Pour ce faire, le législateur doit autoriser les communes d´arrondissement à prélever une taxe sur l´hygiène et la salubrité, sur toute personne morale et physique propriétaire d'un terrain bâti ou non. A l´image de la taxe foncière ou de la redevance audiovisuelle, chacune de ces catégories suscitées paiera une taxe annuelle à sa commune, taxe calculée sur la base des facteurs comme, la superficie du terrain (m2), la composition d´un ménage, la moyenne des ordures ménagères produites, ainsi que des eaux usées.

En Allemagne par exemple, le prix pour le ramassage des ordures ménagères préalablement triées et jetées dans des 2 ou 4 bacs différents de par leur couleur, tous les 14 jours, varie entre 250€, soit 163.988.99 fca et 350€, soit 229.584.58 par an pour une famille de 4 personnes. Assurément, il me sera rétorqué qu´un tel montant est supérieur au revenu d´un camerounais moyen, qui peine pour joindre les deux bouts avec un salaire minimum garanti de 36,270fca. Mais, la philosophie est comprise.

Penser autrement la gestion de la salubrité et de l´hygiène dans nos villes et campagnes aura pour avantages, d´éviter que Hysacam cesse de ramasser les ordures dans une ville parce que ses factures sont impayées, de mettre fin au système de décharges à ciel ouvert des ordures ménagères et autres déchets industriels pratiqué jusqu´ici, mais aussi rend leur traitement plus rapide et moins coûteux. Les populations seront de moins en moins malades et par ricochet, sont plus productifs dans leurs activités sociales et économiques.

Il est donc temps pour que ceux qui sont en charge de cet important problème arrêtent avec des réactions sporadiques et des solutions à court terme et sans perspectives qu'ils sont toujours adoptées jusqu'à présent, car elles ont fatalement échoué. Si non, nos communes continueront d´afficher un état hideux qui n´honore pas notre pays et décourage plus d´un visiteur. Il est plus qu´urgent de se mettre rapidement au travail et de prendre des mesures courageuses qui s'imposent si ont veut améliorer l´état de santé de nos populations ou préserver la nature et l´environnement.

A suivre

Prochaine contribution : Le traitement des ordures



Jean Merlin Tuekam Kamdem

Ingénieur en Environnement

Spécialiste Eaux usées, Ordure ménagères et déchets industriels

Responsable Protection de la santé et de la médecine environnementale Secteur Märkircher

Tel: 0049 157 39835695

Märkischer Kreis

Fachdienst 74 Gesundheitsschutz und Umweltmedidzin

Bismarckstr.74 - 58762 Altena /RFA

Quelques défintions:

Gesundheitsschutz: Protection de la santé

Umweltmedidzin : La médecine environnementale, est un domaine pluridisciplinaire du secteur santé-environnement, associant la médecine, les sciences de l'environnement, la chimie et d'autres disciplines.