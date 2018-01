Cameroun:ALERTE CITOYENNE ET REPUBLICAINE : DE LA CORRUPTION POLITIQUE Dâ€™ETAT :: CAMEROON

Cameroun:ALERTE CITOYENNE ET REPUBLICAINE : DE LA CORRUPTION POLITIQUE D’ETAT :: CAMEROON Ça commence à bien faire ! A la suite de l’affaire du don des ordinateurs PB aux étudiants, de la soudaine décision « d’offrir » une faculté de médecine à la région du Nord et une Ecole normale supérieure à celle de l’Est, de subventionner certains produits de grande consommation, je veux, pour cette première alerte, appeler l’attention de la communauté nationale, sur les conséquences néfastes et catastrophiques de la corruption politique d’Etat telle que pratiquée dans notre pays depuis des décennies.

De telles manœuvres d’achat des consciences à l’échelle nationale risquent du reste de se multiplier en cette année électorale. Les hommes du passé et du passif qui pensent pouvoir maintenir la prise en otage du Cameroun, vont tenter de s’en servir à nouveau, angoissés qu’ils sont de la sanction électorale que vous entendez clairement leur infliger cette année. Ils sont totalement en panne d’inspiration et se réfugient dans cette odieuse corruption politique qui traduit un profond mépris pour un peuple considéré comme manipulable et achetable à volonté. Ne vous laissez donc plus avoir. Ouvrez grandement les yeux.

N’ayez plus peur de qui ce soit. Ces prétendus cadeaux qui sont d’ailleurs faits sur vos impôts et vos efforts sur plusieurs générations n’approchent même pas le minimum auquel vous avez droit en tant que citoyens du Cameroun. Prenez les librement sans jamais vous sentir lié à quoi ni à qui ce soit !

N’acceptons plus n’importe quoi ! Dénonçons toutes les dérives. Car c’est la fidélité dans les petites choses qui assure la fidélité dans les grandes. De la même manière, c’est l’accumulation des petites erreurs qui mène vers les grandes catastrophes.

Que Dieu bénisse et redresse le Cameroun !