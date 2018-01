CAMEROUN :: InsÃ©curitÃ© : Onze braqueurs arrÃªtÃ©s Ã  Douala :: CAMEROON

CAMEROUN :: Insécurité : Onze braqueurs arrêtés à Douala :: CAMEROON Onze braqueurs sont actuellement gardés à vue à la Légion de gendarmerie du Littoral. Agés entre 18 et 39 ans, les malfrats sont poursuivis pour «vol à mains armées» et «tentative de vol avec port d’arme». Des faits survenus dans les quartiers New-Bell, Bonabéri et environs à la fin du mois de décembre 2017. Selon les enquêteurs, ces malfaiteurs armés de pistolets et de fusils de fabrication artisanale se déplaçaient à bord de motos. Ils ont opéré dans des stations services, des domiciles privés, des établissements de commerces.

Un premier gang de sept malfrats a été démantelé par les gendarmes de la brigade de New-Bell-compagnie de Douala 1 le 29 décembre 2017. Ibrahim Njimbam, 30 ans, le chauffeur du gang, a été interpellé en premier. Son exploitation a conduit à l’arrestation de ses six complices. Les perquisitions effectuées par les bidasses ont permis de mettre la main sur deux pistolets de fabrication artisanale et six minutions calibre 12. Trois motos et dix téléphones portables de diverses marques ont également été saisis. A ce gang de braqueurs qui opérait du côté de New-Bell, il leur est attribué l’assassinat d’Ibrahim Mahamat, abattu devant la mosquée centrale de New-Bell le 24 décembre 2017.

La moto du jeune homme a été emportée par les malfaiteurs. Dans la même nuit du réveillon de noël, Merlin Tsafack, une autre victime du gang, a reçu 55 plombs dans le corps. Il reste interné à l’hôpital Laquintinie de Douala. Trois expatriés de nationalité libanaise ont aussi été dépouillés de leurs téléphones portables par les mêmes malfaiteurs.

Dans les investigations, les gendarmes ont également mis hors d’état de nuire un autre gang de quatre braqueurs constitués de repris de justice qui semait la terreur à Bonabéri, dans l’arrondissement de Douala 4ème. Les malfaiteurs déjà pistés par les enquêteurs à la suite d’un premier cambriolage manqué dans la nuit du 4 au 5 janvier 2018, ont été encerclés et interpellés alors qu’ils se préparaient pour mettre à exécution un nouveau coup.

Un des braqueurs a pu s’enfuir, apprend-on. Les hommes en tenue ont en outre saisi un fusil de chasse de fabrication italienne de cinq coups, dont le canon a été scié ; trois pistolets de fabrication artisanale, treize munitions de calibre 12, deux motos, une meule et une scie de rechange. Mais aussi, une pince monseigneur, un arrache clou, une masse, un poignard, quatre téléphones portables, un marteau, une vingtaine de clés passe partout, des produits psychotropes et des produits permettant d’endormir toute personne qui inhalerait la fumée produite.