CAMEROUN :: PhilÃ©mon Mendo : Â« Nous dÃ©tenons dÃ©sormais les clÃ©s du terminal Â» :: CAMEROON

Philémon Mendo : « Nous détenons désormais les clés du terminal » 

Vous venez de procéder à une nouvelle signature de convention sur un contrat qu'on croyait déjà signé le 25 juillet 2017. Quelle est la différence entre les deux signatures ?

Le 29 décembre 2017, nous avons procédé à la signature d’une convention d’entrée en vigueur du contrat signé le 25 juillet 2017. Ce jour-là, c’était un contrat de concession avec certaines conditionnalités pour qu’il soit effectif. Nous avions par exemple l’enregistre- ment du contrat, la mise en état des équipements.

La phase I du Port autonome de Kribi s’est achevée il y a trois ans. Il fallait que le PAK remette ces équipements en état de fonctionnement. Cela a pris un certain temps et nous avions également du côté de Kribi Conteneurs Terminal, un certain nombre de diligences à accomplir. Chose faite, d’où la signature de cette convention d’entrée en vigueur qui marque le démarrage effectif de la collaboration que nous devons avoir sur les 25 prochaines années.

J’en suis certain, il n’y en aura plus. Tout est déjà fait. Pour l’emploi, nous avons procédé seulement à des présélections. Avec la signature du 29 décembre dernier, tous les jeunes camerounais qui ont été présélectionnés sont en train d’être confirmés. Tous ceux qui ont été formés, verront le début d’exécution de leur contrat.

En un mot comme en mille, c’est le démarrage effectif des activés au PAK. Depuis le 29 décembre 2017, date de la signature de la convention d’entrée en vigueur, nous avons pris possession des équipements et du terminal. Nous détenons désormais les clés du terminal pour son exploitation.

Les équipements mis à votre disposition sont-ils à la hauteur du travail que vous allez effectuer ?

Les équipements mis à notre disposition sont en très bon état. Ils fonctionnent parfaitement. Il y a quelques jours, on a bien vu que les portiques fonctionnent normalement. Il ne reste qu’à accélérer la formation des jeunes qui vont travailler sur ce terminal.