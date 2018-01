Cameroun, Foire Gastro NdÃ©lices: A la recherche de goÃ»ts ministÃ©riels :: CAMEROON

Cameroun, Foire Gastro Ndélices: A la recherche de goûts ministériels :: CAMEROON La sixième édition de la Foire gastronomique du Ndé organisé dans la ville de Bangangté a reçu à l’ouverture le 27 Décembre 2017 deux départements ministériels. Celui du commerce, représenté par son Chef le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana et celui de l’elevage, des pêches et industries animales représenté par son Secrétaire général Monsieur JAJI MANU GIDADO.

Six ans de lutte contre les arnaqueurs du mois de Décembre. Six ans à bénéficier du soutien et de l'accompagnement du Ministère du Commerce. Six ans que cela dure à Bangangté avec le fort sentiment que la population en redemande encore.

Depuis six ans les discours sont différents année après année mais l'objectif et les positions partagés sont les mêmes, convergent dans le même sens. D'après Madame le Maire, cette sixième édition correspond à la sortie d'un enfant de la maternelle pour le primaire. Un enfant entré au collège en 2012 est au collège aujourd'hui en classe de première, six ans après. Du membre du Gouvernement au Chef de l'exécutif en passant par les entreprises citoyennes partenaires de cet évènement, tous reconnaissent que la Foire a une raison sociale d'exister. L'on a beau évoqué les innovations de cette édition inscrites dans les concours, mais, la grande INNOVATION qui a marqué les esprits, c'est la présence d'un autre département ministériel du Gouvernement de la République venu assister à la remise des prix des meilleurs éleveurs fruits des transferts de compétences du Minepia vers les Collectivités Territoriales Décentralisées. Cette présence remarquée vient taire les détracteurs de cette foire, exprime par-là l'image positive que le Gouvernement a de Gastro Ndél'ices.

On a ainsi vu une population tombée en transe, perdue dans les dédales de la nostalgie et de l'émotion au cours de la prestation de Kouchouam Mbada avec son tube historique " Essola" chanté par Toubet Sidonie en présence de Essola, celui-là qui a marqué son époque dans l'art et la culture camerounaise et s'est fait un nom au début de la décennie 90. D'autres artistes et groupes de danse ont brillé par des prestations remarquables.

Des attestations ont été remises aux exposants par le Ministre du Commerce. Pour Assurer la relève et accompagner le Chef de l'Etat à Faire une parité de par compétence, Les 10 meilleures filles des établissements primaires de l'Education de Base ont été primées ainsi que les directeurs des cinq meilleures écoles retenues. L'excellence et le mérite ont poursuivi leur chemin du côté du monde de l'agropastorale où plus de dix agriculteurs ont reçu des prix et du matériel de travail pour booster leur production et accroître leur rendement.

Des allocutions et discours, il y a eu celle de Madame le Maire de la Commune de Bangangté qui a ouvert cette phase. Les interventions de certains exposants parmi lesquels, celle du Directeur régional des Brasseries du Cameroun, le représentant de Cimencam et un jeune entrepreneur local ont retenu l'attention du Ministre du Commerce sur les différentes activités menées par ceux-ci dans la région de l'Ouest et particulièrement dans le Département du Ndé. Dans son allocution de circonstance, Madame le Maire qui a laissé le discours et fait parler son cœur a loué et remercié le Ministre du Commerce pour l'accompagnement qu'il apporte à cette foire depuis sa première édition dont sa seule présence a suffisamment contribué à lui donner une notoriété méritée, un rayonnement au-delà de la Région de l'Ouest. Elle a aussi exalté les bonnes relations qui se consolident au fil des ans entre la Commune de Bangangté et le Ministère du Commerce. En face, il y avait dans la loge officielle le SG du Minepia représentant le Dr TAIGA Ministre de l’Elevage des Pêches et des Industries Animales qui participait pour la première fois à cette grande messe de la lutte contre la vie chère à Bangangté. Saisissant la bonne occasion qui s'offre, elle a présenté à ce membre du Gouvernement le contexte dans lequel Gastro Ndélices a vu le jour, son but, son objectif avant de relever aussi l'importante place qu'il faut désormais accorder aux activités agro-pastorales dans cette lutte, ils sont à la base de certains produits commercialisés dans nos marchés.

A son tour, Le Ministre Menkam Napngo Mbarga Atangana, auréolé de son titre de noblesse obtenu l'année dernière a fait savoir dans son discours que cette foire est à la croisée des chemins, elle s'inscrit dans la même ligne des actions gouvernementales mises en œuvre par le ministère qu'il dirige. Et de ce fait, elle mérite toute son attention. Il conclut sans ambages que Madame Célestine Ketcha fait honneur à la Commune de Bangangté, au Département du Ndé, à la Région de l'Ouest, c'est une fierté nationale. Le Cameroun tout entier est fier d'elle.

Programmés pour animer dans la soirée sur le podium au village de la foire, le groupe X-Maleya a remis au Ministre un cadeau offert par La Commune de Bangangté. Il s'agit d'une chaise traditionnelle fabriquée avec du bois, oeuvre d'un artisan du terroir. Vivant en harmonie avec les populations autochtones dans la Commune de Bangangté, la communauté anglophone comme pour dire non à la sécession a offert en guise de reconnaissance un autre cadeau au membre du Gouvernement à la très haute attention du Chef de l'Etat, trône royal portant une photo de Chef de l'Etat, symbole d'un Cameroun uni et indivisible. Ce geste traduit fortement le climat social, le vivre-ensemble qui règne dans cette ville cosmopolite et Universitaire qu'est Bangangté.

Après ces phases, la coupure du ruban symbolique par le Ministre marquait l'ouverture officielle de la foire qui s'en suivra avec la visite des stands et la remise de quelques attestations aux autres exposants.

Six ans après, on peut conclure sans risque d'être démenti que Gastro Ndélices a conquis son territoire de la plus belle manière. Rendez-vous a été pris en 2018 pour la septième édition qui sera selon l'avis du Maire une foire régionale. Une belle journée qui s'est achevé par un concert géant du groupe X-Maleya. Les populations se sont régalées avec les présences de l'artiste humoriste Massa Yacob et de Koutchouam Mbada.