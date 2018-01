Cameroun, RentrÃ©e solennelle Ã  lâ€™ENAM: BON A SAVOIR :: CAMEROON

Cameroun, Rentrée solennelle à l’ENAM: BON A SAVOIR :: CAMEROON Rentrée solennelle à l’ENAM, ce que certains appellent encore école prestigieuse au Cameroun et dont les mécanismes pour y accéder sont connus de tous, l’exemple du candidat décédé avant la dernière épreuve lors du concours et plus tard déclaré admis, et la réaction des responsables de cette école sont la preuve de la qualité des cadres issus de cette institution.

Ces jeunes qui rentrent à l’ENAM comme leurs prédécesseurs sont les futurs cadres du Cameroun, ils Directeurs et cadres sont dans les entreprises publiques camerounaises, raison pour laquelle elles sont devenues des gouffres à sou pour l’Etat du Cameroun, des entreprises non productives.

Cette école forme les douaniers qui sont aujourd’hui le corps le plus corrompus de l’administration, ils ont réussi l’exploit selon la Conac de détourner en 5 ans plus de deux milliards de dollars, argent du contribuable, le président disait dans un discours à la nation que celui qui vole l’argent de l’Etat a volé tous les camerounais.

Cette école forme les cadres de la justice qui ont réussi à faire du climat des affaires à travers les procédures juridiques un enfer pour les investisseurs, le Cameroun est réputé pour être un mauvais élève en matière d’environnement des affaires. Dans le Doing Business 2017 de la Banque mondiale, le pays de Paul Biya est classé 166e sur 190 économies à travers le monde et 37e sur 53 économies en Afrique. Rio Tinto arrive après quelques années il part, les investissements direct a l’étranger étant en chute libre de 15 % sur un volume presque nul, la chine seule représentait plus de 70 % mais uniquement dans les projets d’infrastructures.

Ces jeunes admis dans les conditions les plus troubles viendront comme leurs prédécesseurs en tant qu’inspecteur des impôts donner des ordres aux industriels qui créaient les richesses dans le pays.

Ces jeunes étudiants de l’Enam sont les futurs hommes du pouvoir au Cameroun, c’est l’école qui forme les administrateurs civils, préfets, sous-préfets, gouverneurs qui sont les représentants du pouvoir central dans nos régions, ils seront envoyés par Yaoundé pour commander dans les régions alors que les camerounais souhaitent choisir par eux même

leur futurs dirigeants, ils veulent se prendre eux même en charge, le président Paul Biya la rappelé dans son discours.

Est-ce la raison pour laquelle les camerounais du Nord-ouest et du Sud-Ouest au prix de leurs vies se battent pour un dialogue sur la forme de l’Etat ?