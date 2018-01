Plus de 100 000 demandes d'asile en France en 2017 La France a enregistré un peu plus de 100 000 demandes d'asile en 2017, un niveau "historique", alors que le gouvernement prépare une loi sur l'immigration déjà à l'origine de débats animés.

Il y avait moins de 20 000 demandes en 1981, année la plus ancienne pour laquelle l'Ofpra a fourni des données.

"Nous assistons à une augmentation exceptionnelle" de la demande d'asile, intervenant "alors-même que la demande chute de près de moitié dans les pays européens", a de son côté affirmé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

Alors qu'un gros tiers des demandeurs ont obtenu le statut de réfugié l'an dernier, ces chiffres ne devraient pas manquer de nourrir le vif débat sur la politique migratoire, qu'Emmanuel Macron veut à la fois plus digne s'agissant de l'accueil des étrangers ayant obtenu l'asile, et plus stricte dans les reconduites de déboutés.

Un projet de loi sur l'asile et l'immigration, préparé par Gérard Collomb, doit être présenté très prochainement en Conseil des ministres.

Les candidats à l'asile viennent en premier lieu de l'Albanie, avec 7 630 demandes. L'Albanie est considéré comme "d'origine sûre". Pourtant, l'Ofpra n'a accordé sa protection qu'à 6,5% des demandeurs.

Viennent ensuite les Afghans avec 5 987 demandes (+6%), les Haïtiens (stable à 4 934), puis les Soudanais (-24% à 4 486), et les Guinéens qui ont été 3 780 à solliciter l'asile, soit un bond de 62%.

On observe une forte progression des ressortissants de pays d'Afrique de l'Ouest et francophone, notamment des Ivoiriens dont le nombre a plus que doublé (3 243) et des ressortissants de République démocratique du Congo (+15%, à 2 941)