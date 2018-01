Cameroun: Crise Anglophone: Les suggestions de Robert Messi :: CAMEROON La crise anglophone vient d'atteindre un stade de gravite sans precedent suite a l'escalade de la violence et au bain de sang dont la responsabilite premiere incombe au President Paul Biya qui n'a pas hesite a instrumentaliser nos vaillantes troupes contre les populations anglophones desormais assimilees a des terroristes.

Je suggere pour en sortir la tenue d'un dialogue international sous la presidence d'une personalite africaine de renom telle que l'ancien secretaire general des nations unies Koffi Anan.Un dialogue dans lequel les presidents Biya et Buhari enverraient chacun un representant de haut niveau. L'Union Africaine,le Commonwealth et la Francophonie y assisteraient comme temoins.Le tout pourrait en cas de besoin se tenir sous l'egide du Secretariat General des Nations Unies.Ce qui est certain,et j'en ai l'intime conviction, c'est que cette crise est devenue si grave qu'elle ne peut plus trouver son denouement dans un cadre purement national.Toute solution pour etre viable necessitera une repartition equitable des revenus du petrole entre les communautes anglophone et francophone du pays.Nous devons redevenir Une seule Nation,Un seul Peuple, Unis sous le meme Drapeau.

C'est le nouveau slogan que je propose pour le Cameroun Nouveau que je propose et qui pourrait se traduire par l'ajout d'une deuxieme etoile jaune sur la bande rouge.Les deux etoiles symbolisant le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone coexistant pacifiquement et a egalite au sein de la nouvelle republique.L'election d'un ticket presidentiel dans lequel le president serait anglophone et le vice-president francophone ou vice-versa)viendrait completer l'edifice et assurerait une transition pacifique en cette annee electorale 2018.D'une maniere plus generale,les deux etoiles symboliseraient la coexistence au sein d'une meme Republique,le Cameroun de deux langues officielles(l'anglais et le francais) mais egalement de deux systemes juridiques et educatifs distincs,bref de deux manieres de vivre ensemble differents.Il ne sert a rien de rechercher ici une harmonisation qui serait imposee d'en haut.Acceptons nos differences et integrons les pacifiquement dans un tout sans qu'il soit besoin de faire sauter la maison commune.Acceptons de demeurer camerounais,comme nous l'avons ete au moment de la reunification,et comme nous le demeurerons en toutes circonstances.En un mot ne fabriquons pas des guerres inutiles ni des identites nouvelles.Restons tout simplement camerounais.

LA CRISE FRANCOPHONE EXISTE ET S'AGGRAVE. SA SOLUTION REQUIERT UNE RECOMPOSITION DU PAYSAGE POLITIQUE DU PAYS

Il ne sert a rien de le nier et de se voiler la face.Il y a bien une crise francophone qui est la devant nos yeux et que les grands communicants du regime essayent en vain de nous cammoufler a travers leurs interventions dans la presse,la radio ou la television.Il suffuser de regarder,ecouter ou lire ce qui se passe dans 'Extreme Nord avec BokoHaram,a l'Est avec les incursions recurrentes des rebelles centrafricains.Tout le monde peut constater la grande misere et la pauperisation des populations dans toutes les regions francophones du cameroun,les plus demunies etant celles de l'Extreme Nord,de l'Est ,suivies par le Centre et le Sud.Le Cameroun francophone a mal de sa justice face aux crimes rituels qui restent impunis jusqu'a ce jour et dont on sait bien que les veritables commandidaires sont tapis au sein du regime.Nous vivons une crise economique sans precedent qui s'aggrave a vue d'oeil depuis 35 ans,l'heritage d'Ahmadou Ahidjo delapide quelques mois seulement apres son depart du pouvoir!

Qui est responsable de cet enfer dans lequel notre pays plonge chaque jour davantage?Qui est responsable de la division actuelle du Grand Nord en trois regions et de sa pauperisation grandissante, de la sous scolarisation de ses enfants par rapport au reste du pays? Qui est responsable de la division de la Grande Region du Centre-Sud en deux regions distinctes du Centre et du Sud?Quant aux populations de ces deux regions n'ont elles pas connu un mieux etre economique sous le regime precedent?Qui a supprime les plans quinquennaux de developpement economique?Qui a commis l'exploit de nous placer par deux foissous le dictact du Fonds Monetaire International sans la moindre garantie que nous n'y reviendrons pas une troisieme fois si le President Paul Biya devait etre reelu?Qui a reduit le Cameroun a un etat de delabrement sanitaire qui le pousse maintenant a faire venir de l'etranger en urgence avant les echeances electorales des bateaux-hopitaux pour traiter a la hate des malades en lieu et place des hopitaux locaux defaillants pourtant presentes par les laudateurs du regime comme hopitaux de reference de la troisieme generation?Dans le meme ordre d'idees qui a mis le Cameroun dans une situation lamentable telle qu' il en est reduit a importer en toute vitesse des complexes sportifs prefabriques juste pour tenir les echeances imposees par l'organisation en 2019 de la fete africaine de football alors que rien en dehors de la corruption ne peut expliquer l'engagement de depenses aussi colossales au moment ou la dette exterieure du pays connait une acceleration inquietante?

Camerounaises,Camerounais Mes Chers compatriotes Vous connaissez vous-memes la reponse a toutes ces questions.Le President Pau Biya est le seul responsable de tous les maux dont vous souffrez en ce moment! C'est lui qui a mis notre pays a genoux!N'incriminons ni ses collaborateurs,ni son entourage,ni son Gouvernement!Quand les choses vont mal comme c'est le cas en ce moment,et c'est le cas depuis 35 il vous le dira,comme il l'a dit hier, et comme il continuera a vous le dire pour tenter de justifier ses echecs a repetition qui sont desormais devenus monnaie courante,que c'est pas lui le responsable,que c'est la faute aux autres.Si ce n'est pas lui le responsable de tous ces maux dont souffre notre pays, si ce sont les autres qui en sont responsables pourquoi les garde t-il autour de lui,s'ils sont aussi incompetent?Que devons nous faire pour remedier a cette situation? Le seul moyen est d'ecarter Paul Biya du pouvoir par les urnes,ce qui veut dire de le battre aux elections.Il ne sert plus a rien de lui demander de demissionner car il ne le fera pas.Il a bel et bien l'intention de se faire reelire pour un autre mandat de t ans au terme duquel il aura 92 ans.Il a tous les moyens constitutionnels pour gagner son pari, le code electoral lui est favorable ainsi que l'organe en charge de la gestion des elections qui loin d'etre independant est sous le controle du Rdpc. N'attendons donc pas de Paul Biya pour ni pour demissionner, ni pour changer le code electoral. Il ne le fera tout simplement pas parce que sa seule ambition,l'ambition de sa vie,c'est de s'eterniser au pouvoir, c'est de mourir au pouvoir.Il n'hesitera ni ne reculera devant rien, pour realiser cette ambition.

Il est au pouvoir et il fera tout pour y rester.

Camerounaises,Camerounais,Mes chers Compatriotes,Que de vons nous faire face a determination inebranlable d'un tel homme a se maintenir au pouvoir a n'importe quel prix.

A toutes celles et tous ceux qui sont en age de voter et qui en remplissent les conditions,j'exhorter d'aller massivement vous inscrire sur les listes electorales et faire le bon choix en faveur du candidat de l'opposition de votre coeur.N'allez surtout pas manifester dans la rue contrer le regime car si vous le faites vous vous exposerez a etre assimiles a des terroristes comme le sont les anglophones en ce moment et a etre ensuite reduits par des forces de l'ordre et soldats instrumentalises par le pouvoir au mepris de la legalite republicaine.

Aux dirigeants de l'opposion je voudrais une fois de plus vous exhorter a vous regrouper autour des principaux partis representes au Parlement et mettre en place une strategie commune visant a vous assurer que les elections se derouleront dans la transparence et sans fraude.Je vous exhorte dans ce contexte a rester coherents.Votre seul objectif est de faire chuter Biya et son regime aux elections.Faites tout pour vous ranger derriere les trois leaders de l'opposition que j'avais suggeres un de mes precebents messages en consideration de leur longue experience et maturite politique et qui je rappelle ici sont:John Ni Fru Ndi(Sdf),Adamou Ndam Njoya(UDC) et Akere Muna(Mouvement Now).J'exhore en meme temps aux candidats de l'opposition de refuser d'organiser des debats publics entre eux car cerait signe de desordre et le commencement de la defaite face au camp du pouvoir.Il faut donc que l'opposition camerounaise evite d'organiser au Cameroun des primaires entre presidentiables de l'opposition comme on l'a vu sous d'autres cieux.Il s'agit dune experience qu'il faut eviter de transposer dans notre pays.

Aux dirigeants des partis de la majorite presidentielle et en particulier au plus illustre d'entre eux Bello Bouba Maigari,Ancien Premier Ministre,j'exhorte de retirer leur soutien politique au President Paul Biya.En le faisant,ils se mettraient en phase avec leur electorat du Grand Nord qui ne comprend pas ce soutien inconditionnel et ininterrompu de leurs dirigeants pendant de si longues annees a un homme qui a divise le Grand Nord,trahi Ahmadou Ahidjo et qui continue jusqu'ici de refuser le retour dans l'honneur dans sa terre natale des restes de celui a qui il doit tout.J'exhorte donc Mr Bello Bouba Maigari a reflechir et a rompre une alliance qui l'a en realite desservi,a bride ses ambitions politiques et l'a cantonne pendant toutes ces annees au rang de Ministre ,lui qui a deja ete Premier Ministre dans ce pays.En realite Bouba Bello Maigari a tout a gagner a rompre une telle alliance qui contrarie ses interets politiques et nuit au Grand Nord.Pourquoi ne se porterait il pas lui-mement candidat a la prochaine election presidentielle?Si Garga Hamman Adji peut le faire pour quelles raisons ne pourrait il pas y aller sous le couvert de son propre mouvement politique ou mieux sous la banniere d' un parti du Grand Nord a reconstruire?Un grand parti que j'appelle de mes voeux et que tout le peuple camerounais avide de changement et de transition souhaitevoir emerger? En ce qui me conserne,moi qui qui souhaite ardemment une large recomposition du paysage politique dans notre pays ,je soutiendrais de toutes mes forces l'avenement d'un tel parti politique.Mr Bouba Bello Maigari faites le bon choix et nous vous soutiendrons:Votez pour la recomposition du paysage politique au Cameroun.!

Cette crise vient malheureusement d'entrer dans sa phase de pourrissement.Pour prevenir un genocide anglophone qui se profile a l'horizon j'en appelle maintenant que des negociations s'ouvrent sans tarder et que celles-ci soient placees sous l'egide du Secretariat General des Nations Unies qui seul peut imposer une solutions pacifique au parties en conflit.

Une sortie viable de la crise passera forcement par la liberation inconditionnelle et prealable de Mr Julius Ayuk Tabe qui pour moi es un camerounais victime d'un enlevement et d'une sequestration arbitraires par le Pouvoir de Yaounde.

J'en appelle donc au President Paul Biya de revenir a la raison et de liberer immediatement sans condition l'otage Julius Ayuk Fabe ainsi que ses collaborateurs