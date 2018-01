Cameroun : : enseignement supÃ©rieur : Paul biya crÃ©Ã© une Ã©cole normale supÃ©rieure Ã  bertoua ( rÃ©gion de l'est) :: CAMEROON

Cameroun : : enseignement supérieur : Paul biya créé une école normale supérieure à bertoua ( région de l'est) :: CAMEROON Un décret du chef de l'État lu hier lundi 08 janvier 2018 sur les ondes de la Crtv radio à 17heures, créé également une faculté de Médecine et de Sciences biomédicales à Garoua ( région du Nord).

Les deux régions qui bénéficient des écoles supra confere, ont la particularité d'être les seules à ne pas avoir d'universités d'État en leur sein. Mais au-delà d'un acte qui en lui-même est une bonne chose, des experts critiquent vivement ces initiatives qui à leur goût, se font sans préparation. " Une faculté de médecine et de sciences biomédicales exige beaucoup de moyens et d'infrastructures de pointe. Les approximations logistiques ne sont pas permises en sciences appliquées ", confie un enseignant d'université à Camer.be.

Et pour les politiques, les les actes de Paul Biya ne relèvent que d'une volonté de chercher l'affection des populations à la veille des élections, eu égard à l'échec cuisant et à tous égards de ses presque 36 ans de règne à la tête du Cameroun.