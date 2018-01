Cameroun: Culture : Babone (Ouest) organise son tout premier festival culturel :: CAMEROON L’événement baptisé "Ntee Ntu’Kwa" qui a eu lieu du 27 au 30 décembre 2017 a mobilisé des milliers de visiteurs venus du Cameroun et de l’étranger.

Après quatre jours d’intenses activités, la première édition du festival culturel du Peuple Baboné, Ntee Ntu’Kwa a connu son apothéose le samedi 30 décembre 2017 à l’esplanade de la Cour royale de Baboné. Le clou de cette dernière journée aura été la grande parade du Zen (danse des initiés) à laquelle a pris part Sa Majesté Tchualieu II Fansi Théodore, roi des Baboné. Cette danse a attiré une foule nombreuse qui aura apprécié avec le plus grand bonheur la dextérité avec laquelle le chef supérieur Baboné s’adonne à cet exercice.

La danse du Zen est intervenue dans la soirée après la grande cérémonie de clôture du Festival présidée par le Préfet du Département du Haut-Nkam, El Hadj MAMOUDOU. Séduit par l’initiative des fils et filles de Baboné (un des tous premiers villages du Haut-Nkam à penser à l’organisation d’un festival), l’autorité administrative les a appelés à pérenniser cette célébration, non sans les exhorter à cultiver l’esprit de paix et du vivre ensemble au sein de leur communauté.

De la paix, il en a également été question dans le discours de circonstance du roi des Baboné, Sa Majesté Tchualieu II Fansi Théodore. Le monarque, tout en présentant cette vertu comme la condition sine qua non pour un développement harmonieux de sa localité a davantage lancé un appel à la réconciliation de ses fils et filles. « A tous les Baboné du monde, j’adresse un message de la solidarité, de la réconciliation, de la tolérance et surtout du développement», a-t-il indiqué. Un vœu qu’il réitère à la suite du rituel de réconciliation organisé le 26 janvier 2017 à Domsi, place où se dressait la toute première chefferie du groupement Baboné.

Président du Comité d’organisation de ce festival, Wambe Sa’Ngee Roger Tchoula Motho s’est quant à lui félicité du « succès éclatant » qu’aura connu la première édition de Ntee Ntu’Kwa. « Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années. Plusieurs paramètres nous amènent aujourd’hui à affirmer que le Ntee Ntu’Kwa 2017 a été un succès éclatant », a martelé cette élite de Baboné. Sa vice-présidente Berlyne Djomaleu consacrée reine (« Mafu Mbu ngue », traduction : « la reine qui porte le village ») grâce au dynamisme qu’elle aura affiché lors de la préparation de ce rendez-vous culturel s’est inscrite dans la même lancée. « Le festival de mon point de vue a été un grand succès. Bien évidemment, il y a des choses à améliorer, on attend aussi des critiques », a-t-elle déclaré.

Trentenaire

Ce grand rendez-vous culturel a débuté le mercredi 27 décembre 2017 par une cérémonie d’ouverture présidée par le sous-préfet de l’arrondissement de Bafang, Augustin AlainNDONGO MBANG. Cette première journée aura également été marquée par un grand carnaval organisé entre Baboné et Bafang et un match de football entre les Baboné résidant dans le Haut-Nkam et ceux venus de l’extérieur de ce département. Le jeudi 28 décembre a été une journée à forte coloration touristique pour les festivaliers qui ont participé à une excursion très courue près des chutes de « Shi Nku » et de « Shi Wou » ainsi qu’à la place sacrée de Domsi qui abritait la toute première chefferie du village.

Avant dernier jour du festival, le vendredi 29 décembre a été marqué par la marche sportive effectuée entre les chefferies Baboné et Bakolou en aller et retour et le grand concert offert dans la soirée par des artistes musiciens du terroir et la grande chorale Ngwewen de Baboné. Tout au long de la semaine, les populations locales auront profité des consultations médicales et des médicaments gratuits offerts par une équipe de médecins originaires de la localité.

La première édition du festival Ntee Ntu’Kwa coïncidait avec la célébration du trentenaire de l’accession au trône du roi des Baboné. A cette occasion, de nombreux cadeaux et titres de notabilités ont été octroyés aux enfants du village. La deuxième édition du Festival Ntee Ntu’Kwa, événement désormais biennal aura lieu en 2019. La communauté Baboné située dans le département du Haut-Nkam à 3 kilomètres de la ville de Bafang est déterminée à faire de ce rendez-vous culturel un des plus courus au Cameroun