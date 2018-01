CAMEROUN :: Sud-Ouest : Un policier tuÃ©, un gendarme blessÃ© :: CAMEROON

CAMEROUN :: Sud-Ouest : Un policier tué, un gendarme blessé :: CAMEROON Le poste de contrôle de sécurité du village Kombone dans l’arrondissement de Mbongue, département de la Mémé, a été la cible d’une attaque par des individus armés dans la nuit de vendredi à samedi dernier aux environs de 1h du matin.

L’équipe mixte composée des éléments des forces de sécurité, de la police et de la gendarmerie présente sur les lieux a été surprise par ces assaillants munis notamment d’armes blanches.

Au cours de cette attaque, un policier sera mortellement poignardé et un gendarme s’en sortira avec des blessures. De source fiable, les assaillants étaient armés de couteaux et machettes. Et pendant l’attaque, l’inspecteur de police Menyé a été mortellement atteint par un poignard des assaillants.

Quant au maréchal de logis chef, Njialle, il s’en tire blessé. Avant de fondre dans la nature, les assaillants ont emporté une arme à feu de type AK47 et chargeur avec des cartouches. Dans la journée, une forte escouade de policiers et gendarmes venus de la ville de Buéa ont bouclé la zone. Les premières fouilles effectuées se sont avérées infructueuses.