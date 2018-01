Cameroun: Message de vÅ“ux 2018 de ASMA ( Action Solidaire pour Marafa) aux Camerounais. :: CAMEROON

Cameroun: Message de vœux 2018 de ASMA ( Action Solidaire pour Marafa) aux Camerounais. :: CAMEROON Chers Concitoyens.Nous voici par la grâce de Dieu , bercés par les rayons de l'espérance que nous apporte cette nouvelle année. Je voudrais à titre personnel et au nom de ASMA (Action Solidaire pour Marafa) que j'ai l'honneur de présider, vous souhaiter une bonne année 2018.

C'est aussi l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur ce qu'a été l’année écoulée, d'envisager l'avenir et de partager l'espoir qui vient.



L’année 2017 qui s'est achevée n'a pas été de tout repos pour nous tous et nous adressons dans un premier temps un message de condoléance et de réconfort, aux familles de nos valeureux soldats mort pour protéger notre intégrité nationale.



L’événement majeur qui a retenu notre attention est la revendication de nos frères anglophones réclamant des meilleurs conditions de vie. Revendication qui s'est transformée en crise par la volonté du pouvoir en place. Ailleurs, en pareille circonstance,l'Etat met en place un cadre de dialogue et des conditions idoines pour désamorcer la crise. Mais chez nous, il a choisi la répression et impose les conditions qui transforment cette crise en guerre fratricide, qu'il livre et entretient contre une partie de sa population. La situation de jour en jour est explosive et nous conduit peu à peu vers le chaos et sur une voie dangereusement irréversible.

Nous condamnons bien évidemment les violences d’où qu'elles viennent et appelons les uns et les autres à la retenue.



Nous nous souvenons qu'il y'a plus d'un an, Marafa Hamidou Yaya après avoir profondément analysé la situation, proposait une série de mesures à mettre en place pour régler définitivement cette crise. Nous invitons par conséquent le pouvoir à redonner vie au pacte de 1972 comme proposé par Marafa Hamidou Yaya, afin de bâtir une république unie, d'appliquer les autres mesures contenues dans sa lettre adressée au peuple le 12 décembre 2016, et de conduire sans ambages ni artifices, notre pays dans une véritable décentralisation qui l'engagera dans la modernité et le progrès.



Sur le plan politique, la situation reste tendue, et marquée par de violations quotidiennes des libertés individuelles, le déchirement du tissu social, les conditions et règles du jeu et d'une ouverture démocratique restent floues et n'augurent pas de lendemains meilleurs. Les manifestations publiques de l'opposition sont interdites, les citoyens sont muselés et emprisonnés simplement pour avoir exprimé ou avoir eu des opinions contraires à celles du régime.



La justice demeure inféodée au pouvoir politique, et sert d'outil de répression contre la pensée divergente.

Nous nous réjouissons de la remise en liberté au courant de cette année de certains de nos concitoyens injustement accusés, et exigeons la libération, de Marafa Hamidou Yaya, encore détenu par la seule volonté du Président de la République Paul Biya, de tous les autres prisonniers politiques ainsi que les leaders anglophones encore detenus.



Chers concitoyens

Il ne vous a point échappé que sur le plan économique, l’année 2017, qui s’est achevée, fut comme les précédentes. Toutes les mesures économiques entreprises avec Les effets d’annonces aux objectifs de communication politicienne, n’arrivent plus à effacer la réalité du quotidien. Chaque jour, nos concitoyens plongent dans la pauvreté et continuent de survivre face à une minorité dans les rouages du pouvoir, déconnectée de la réalité, et qui s’enrichit de plus en plus.



Nous faisons face au chômage grandissant des jeunes qui lassés de n'avoir aucunes opportunités, empruntent la voie du désert et de l’océan pour rejoindre l'occident. Nos malades sont obligés d'attendre les très hautes instructions et les décrets de générosité du Président de la République afin de recevoir un kit urgent de médicaments.



Chers concitoyens

Nous aurions pu nous attarder sur les nombreux échecs de ce régime mais nous faisons le choix de vous parler aujourd'hui de l'avenir de l'espoir qui viendra à travers la mise en place de la « société de confiance », le projet de société de Marafa Hamidou Yaya, qui transformera nos institutions, redonnera à notre pays sa souveraineté monétaire et son développement économique, restaurera la confiance aux citoyens, et entre l’État et les citoyens, intégrera le pays dans des vastes projets sous régionaux, faisant du Cameroun, un pôle de développement en Afrique.



Pour cela, nous devons plus que jamais nous mobiliser pour la libération de Marafa Hamidou Yaya car comme le disait Henri JEANSON, « Nous n’avons qu’une liberté : la liberté de nous battre pour conquérir la liberté »



Nous devons donc continuer la mobilisation sans jamais nous lasser, ou corrompre nos idéaux et nos convictions. Demeurons fortifiés, fermes, confiants en ce qui viendra car inéluctablement « la société de confiance » mettra fin à ce régime qui depuis trente-cinq (35) ans nous a fait régresser et Marafa Hamidou Yaya tel un chirurgien, débarrassera le Cameroun de la gangrène qui nous mine.



Chers concitoyens

La vision d'une nouvelle ère politique et d'un nouveau Cameroun unifié, pacifié et développé, émise par Marafa Hamidou Yaya et dans la quelle nous nous inscrivons, nous impose à tous la fidélité, la rigueur, l'engagement et le rassemblement car le sort de notre pays est entre nos mains et nous ne pouvons pas, nous n'oseront pas refuser ce challenge. Nous sommes convaincus que chacun d'entre nous apportera sa pierre pour la reconstruction de notre nation.



A l'aube de cette nouvelle année nous pensons à tous ceux qui font face aux épreuves de la vie et leur adressons notre soutien et réconfort. Nous prions pour que nos chers disparus reposent en Paix.



A nos partenaires avec qui nous cheminons depuis un bon bout de temps à savoir CEBAPH, APJE, CL2P, CERAM, et à toutes les autres associations et ONG de défense des Droits de L'homme au Cameroun et ailleurs, nous leur adressons nos vœux les meilleurs pour 2018, et que celle-ci nous apporte à tous l’énergie nécessaire pour maintenir notre engagement et continuer notre combat.



Notre gratitude se dirige vers nos militants et sympathisants au Cameroun et en occident, à tous ceux qui soutiennent la cause en faveur de la libération de Marafa Hamidou Yaya et qui nous suivent sur les réseaux sociaux , et aussi à ceux qui ne partagent pas notre point de vue. Nous serons néanmoins prêts à les accueillir afin qu'ensemble, nous puissions aider Marafa Hamidou Yaya à changer le Cameroun.



A Marafa Hamidou Yaya, nous lui adressons nos vœux de santé, notre message de soutien indéfectible et notre réconfort pour les nombreuses difficultés qu'il endure. Nous sommes convaincus que nous récolterons avec liesse et enthousiasme, dans un Cameroun développé, réconcilié avec lui-même, les fruits de notre engagement et amour pour notre beau pays. Gardons la mobilisation, la foi et l'espoir.



Que 2018 soit pour tous, une année de santé et de réussite.

Vive la libération de Marafa Hamidou Yaya

Vive le Cameroun



Le president de ASMA

Fabrice Njayou



(Action Solidaire pour Marafa)

acttionsolidairepourmarafa@yahoo.fr

asmarafa.over-blog.com

facebook: action solidaire pour marafa

0032 467 76 02 98