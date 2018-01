CAMEROUN :: Scandale : Il empoisonne le vin de palme et tue son oncle :: CAMEROON Le drame s’est produit récemment au village Biwong-Bulu

Songkoué dans l’arrondissement de Biwong-Bulu dans le département de la Mvila. La quarantaine révolue, il croyait ôter la vie aux enfants du voisin, son pire ennemi. Convaincu que le voleur n’était que les enfants de son voisin, il empoissonne donc un vin de palme qui malheureusement a plutôt été bu par son oncle qui décède quelques heures plus tard.

Hilaire Zo’obo puisqu’il s’agit de lui était vigneron à ses heures perdues, son vin était réputé délicieux et toujours distrait. En cette période des fêtes de fin d’année, il avait certainement envisagé quelques projets avec les revenus issus de la vente de son vin. Gonflé à bloc de colère, il décide alors de faire mal au voleur de son nectar. Il privilégie alors la méthode forte, c’est ainsi qu’il introduit du poison dans la calebasse contenant le nectar du palmier et l’abandonne sciemment au même endroit où rôdait le voleur.

Le vigneron est convaincu qu’il a là, une opportunité d’en finir avec les enfants de son voisin qu’il a en horreur et évite comme la peste, mal lui en prend, c’est Moïse Mbomgwa, son oncle qui se fait prendre. Le poison proche de la cigüe a un effet dévastateur, il raidit tout le corps du voleur habituel du vin blanc d’Hilaire Zo’obo, illico le voleur est pris d’une forte diarrhée sanguinolente et se met à vomir également sans arrêt du sang camer.be. Quelques heures après, la situation tourne au vinaigre et Moïse Mbomgwa rend l’âme. Hilaire Zo ‘obo panique, prend la poudre d’escampette et quitte le village Songkoué.

Un conseil de la chefferie l’excommunie presque du village, condamné à vivre en reclus. Hilaire Zo’obo ne doit plus fréquenter les gens au village. On croyait l’affaire aux oubliettes, mais voilà que le fils du défunt revient au village et remet l’affaire sur le tapis. Ce militaire en service dans le Sud-ouest évoque l’empoisonnement de son père et dépose une plainte contre son cousin en cavale.

Et comme l’assassin revient toujours au lieu du crime, Hilaire Zo’obo rentre au village où il est mis aux arrêts par les éléments de la brigade de gendarmerie de Biwong-Bulu, David Beko’o. Hilaire Zo’obo a été déféré par devant les tribunaux à Ebolowa où il devra répondre de son acte. Comme pour dire, que le piège du con finit par rattraper son chien