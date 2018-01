CAMEROUN :: Transfert de technologie : atelier de formation pour la prise en charge des AVC Ã  BatiÃ© :: CAMEROON

CAMEROUN :: Transfert de technologie : atelier de formation pour la prise en charge des AVC à Batié :: CAMEROON Une des maladies de l'heure est l'AVC notamment avec l'évacuation fort médiatisée du célèbre ex-capitaine des lions indomptables. Ce qui n'enlève pas sa problématique: que fait-on en cas d'AVC dans les zones rurales? C'est pour répondre à cette préoccupation que le CMA de Batié a organisé un atelier à propos de la prise en charge des cas d'AVC avec l’appui des experts allemands de l'ONG Arzt Hilft!.

Il s'agissait, diapositive à l'appui, d'examiner tour à tour les causes, les conséquences, le traitement et les éventuelles préventions de cette maladie. On aura appris entre autres que l'hypertension artérielle, la nicotine, le diabète et le vieillissement sont les principales causes de cette maladie qui elle aussi est la principale cause incapacitante chez l'homme.

C’est-à-dire qu'après un AVC les risques d'incapacité sont légions. Les médecins nous diront aussi que l'aspirine est un bon médicament à prendre en cas d'attaque tout comme en absence du scanner dans les zones rurales le patient doit être mis sur traitement préventif. Bien sûr personne ne doit tester l'aspirine chez lui. Toujours, il a été conseillé que si la tension du malade est à 22 ou plus, il doit être directement évacué vers un hôpital à plateau plus élevé car l'AVC en général vous fait perdre jusqu’à 37 ans de votre vie si rien n'est fait de bon. On comprend donc pourquoi cette maladie tue autant. Des connaissances tellement utiles pour tous qu'il faudrait répéter les ateliers.

Toujours dans le cadre des échanges, les allemands ont été émerveillés de la qualité des connaissances développées par les camerounais qui bien que se trouvant en zone rurale faisaient montre d'une formation soutenue en la matière. Seul le matériel les manque pour mettre en pratique les cas d'études évoqués au cours des discussions.

Arzt Hilft! l'ONG allemande formatrice est, soulignons-le, celle qui depuis plusieurs années œuvre pour une amélioration des soins de santé au Cameroun à travers des dons de matériel médical, des formations. Depuis 2016, l’ONG a engagé une offensive pour la lutte contre les AVC avec pour objectif principale une l’établissement si possible un programme national de lutte contre cette maladie, à travers des sensibilisations autant des populations que du personnel médical.