Cameroun: OpÃ©ration 11 millions d'inscription sur les listes Ã©lectorales: Un don Ã  lâ€™hÃ´pital de district de Mbankomo :: CAMEROON

Cameroun: Opération 11 millions d'inscription sur les listes électorales: Un don à l’hôpital de district de Mbankomo :: CAMEROON Après la ville d’Obala dans le département de la Lékié, il y a quelques jours, la vaillante équipe de l’opération 11 millions de citoyens, s’est ébranlé dans le département de la Mefou et Akono et particulièrement dans la ville de Mbankomo pour continuer à faire inscrire les Camerounais sur les listes électorales et offrir un don à l’Hôpital de district.

D’après l’éclairage du leader Cabral Libii Lingue, l’opération lancée il y a déjà plusieurs mois qui rencontre du succès et une adhésion sans faille auprès des populations ne pouvait s’arrêter seulement à la mobilisation de cette population pour les inscriptions sur les listes électorales. S’il est vrai que cela est primordial pour implémenter les vraies aspirations de la population compte tenu du fait que Cabral Libii Lingue après la signature d’une convention avec le parti politique Univers est appelé à postuler aux différentes élections qu’attendent le Cameroun, il a tout de même tenu à expliquer la migration sociale de l’opération 11 millions qui doit aussi se soucier du bien-être d’une frange de la population paupérisée par la gestion épicière de la République depuis des années.

Ainsi le choix pour le démarrage de la remise des dons à l’hôpital de district de Mbankomo n’a pas été fortuit. Situé à proximité d’une nationale qui fait parler d’elle depuis des années par la recrudescence des accidents sur l’axe routier, cet hôpital de district possède 25 lits pour une population estimée à plus de 25 000 âmes. D’une capacité technique approximative, cet hôpital tient tant bien que mal ses malades sur place. Ayant voulu apporter un soutien en médicaments de premier secours, l’équipe de l’opération 11 millions par l’entremise d’Eric Kennedy FOYET remettra officiellement le don au Médecin en chef Adjoint de la formation sanitaire ainsi qu’à deux patients symboliquement pour marquer le passage.

S’il faut noter qu’Eric Kennedy FOYET sera très certainement en compétition dans le département de la Mefou et Akono pour le compte du parti UNIVERS, étant celui-là qui a signé une convention avec l’opération 11 millions, ce jeune représente également le rêve d’une jeunesse qui en a ras-le-bol de subir sans réagir les affres d’une gestion publique clanisée.

Réactions

Cabral Libii Li Lingue, Coordonnateur de l’opération 11 millions

Qu’est-ce qui vous emmène à Mbankomo aujourd’hui ?

Nous sommes à Mbankomo pour le prolongement de ce qui a été entamé le 2 janvier 2018. Puisque les inscriptions sur les listes électorales ont débuté le 2 janvier 2018. Les autres membres des équipes se déploient sur l’ensemble du territoire national.

Pour Mbankomo aujourd’hui nous avons fait d’une pierre deux coups. D’abord et bien évidemment pour inscrire et convaincre ceux qui ne le sont pas encore en collaboration avec l’équipe d’Elecam de l’Arrondissement de Mbankomo. Consolider l’équipe locale de 11 millions et travailler en étroite collaboration avec elle

En regardant, Mbankomo est une ville où les jeunes sont particulièrement intéressés par notre opération. Elle est fortement scolarisée, souffre du désenclavement et de la question du chômage alors que la ville à trois carrières, un pesage et un péage et la jeunesse semble être très déçu par l’élite politique. Nous sommes aussi là pour les sensibiliser sur le meilleur moyen de sanctionner cette élite qui est d’abord de s’inscrire sur les listes électorales et les quotas qu’il faut atteindre.

La deuxième chose est que nous avons aussi décidé dans notre mouvement de poser des actes sociaux. Donc nous sommes là sous l’égide de Monsieur Eric Kennedy FOYET qui dirige cet aspect et nous nous sommes mobilisés autour de lui pour la distribution de quelques kits de santé maternels et bien d’autres utilitaires médicaux. Cela se fera au profit de l’hôpital de district de Mbankomo.

Depuis que l’opération a débuté nous n’avons pas eu les chiffres exacts fournis par votre mouvement afin de démontrer l’engouement de la population face à cette opération. Est-ce qu’avant Elecam ne convoque le corps électoral vous donnerez les chiffres approximatives du nombre d’inscrits que vos équipes ont fait sur le terrain ?

Cette fois-ci nous pourrons donner un chiffre. Nous n’avons pas voulu les précédente fois nous aventurer à publier des chiffres de peurs d’entrer en contradiction avec Elecam qui est le voix officielle la plus autorisée. Et aussi parce que notre démarche de collecte de statistiques n’étaient pas parfaite. Maintenant avec la nouvelle saison et à la faveur de la signature de la convention signée avec le parti politique UNIVERS, nous avons des représentants 11 millions/UNIVERS au sein d’Elecam dans les commissions d’inscriptions sur les listes électorales. Cela nous donne donc la possibilité d’accéder à la source d’informations au travers de nos représentants qui travaillent dans les commissions. Désormais nous pourrons savoir dans chaque arrondissement ou chaque quartier combien de bureau de vote il y a, combien d’électeurs il y a, combien d’inscrits nous avons pu provoquer, etc. Donc désormais nous pourrons beaucoup plus nous aventurer à donner des chiffres exacts ou approximativement exacts que le mouvement aura pu engendrer

En tant qu’année électorale et étant donné que vous allez postuler pour le parti UNIVERS, pensez-vous que la population est assez sensibiliser sur un projet politique que le parti UNIVERS à travers vous va proposer ?

Bien lorsque le projet de société va être rendu public car il y en a un sur lequel nous travaillons à UNIVERS/11 millions et d’autres expertises. Nous avons élargi car nous voulons un projet de société inclusif. Nous allons vers les camerounais pour recueillir leur attentes et formuler des propositions a ses attentes. Nous ne voulons pas faire des projets de société par le haut avec nos simples intuitions. Donc ce projet va être rendu public, va être soumis à l’appréciation des camerounais, de l’opinion publique et puis nous allons sensibiliser. Pour dire les choses « çà ne fait que commencer ».

Eric Kennedy FOYET, point focal 11 millions à Mbankomo

Quel est le type de dons que vous offrez à l’hôpital de Mbankomo ce jour ?

Nous donnons un kit de premiers secours. C'est-à-dire de premiers soins à savoir des gants, de l’alcool, des compresses, du coton, de la Bétadine, etc. Dans notre pays où existe un système de santé où l’on est dépourvu de tous, à notre petit niveau nous avons pensé faire ce don pour les premiers soins déjà.

A part ce don, est ce que 11 millions est déjà en campagne ?

Non ! La campagne n’et pas encore lancée. Nous sommes dans une opération citoyenne qui profite au peuple. Nous sommes proches de nos populations, sensibles à leur douleur. Le moment viendra, le moment de la campagne sera lancé.

Aujourd’hui l’hôpital de Mbankomo affiche un piètre visage. Est-ce les promoteurs de l’opération 11 millions compte revenir remettre des dons meilleurs que ce octroyez aujourd’hui ?

Autant que DIEU nous donnera, nous participerons à ce que notre pays soit bien. Il est certain que nous reviendrons très très rapidement à Mbankomo par ce que nous avons touchez du doigt les réalités. Nous avons aussi compris que les besoins sont énormes véritablement. Bref c’est un hôpital qui manque de tout