Cameroun: TournÃ©e de compte rendu parlmentaire Ã  Bafoussam: Lâ€™Honorable Joseph Kankeu galvanise les troupes du Rdpc :: CAMEROON

Cameroun: Tournée de compte rendu parlmentaire à Bafoussam: L’Honorable Joseph Kankeu galvanise les troupes du Rdpc :: CAMEROON 103 sacs de riz ont été offerts aux populations des trois arrondissemenrs de la Mifi à titre de soutien pour les fêtes de fin d’année.

Avant le réveillon de la Saint-Sylvestre à Bafoussam, le complexe du Tennis club de Bafoussam a servi de cadre pour la tournée de compte rendu parlementaire de Professeur

Joseph Kankeu, député à l’Assemblée Nationale et enseignant de droit public à l’université de Dschang. Après avoir expliqué les enjeux de loi des Finances 2018, tout en invitant ses électeurs à faire montre de civisme fiscal, le Pr Joseph Kankeu a soutenu que c’est grâce au paiement de l’impôt que le gouvernement met en œuvre la politique des « grandes réalisations.» La réhabilitation de l’infrastructure routière de la ville de Bafoussam dans le cadre de la prochaine coupe d’Afrique des nations de football et la modernisation de certains ouvrages publics avec le concours du ministre des Travaux publics font partie des acquis brandis par l’élu du peuple.

Préoccupé par la situation des femmes, le député a pris l’engagement de se battre afin que celles de la Mifi sortent de la pauvreté, et voient leur standing de vie amélioré pour pouvoir jouer non seulement un rôle de vivier électoral ; mais celui d’actrice du développement multisectoriel au Cameroun.33 sacs de riz ont été mis à leur disposition. Et Joséphine Fokam, 2eme adjoint au maire, a veillé personnellement à ce que la distribution soit équitable. La rencontre s’est déroulée en présence du maire de la commune de Bafoussam 1er, Jules Hilaire Focka Focka, par ailleurs président de la section Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) Mifi-centre. Le premier à prendre la parole pour magnifier ce genre de rencontre qui pour lui est considéré comme une action de générosité qui catalyse l’épanouissement des habitants de la ville. Avant ce meeting du 29 décembre 2017 à Bafoussam, Joseph Kankeu était à Baleng le 27 décembre. Sous la conduite de Toukam Sandio Téla Angèle, présidente de la section locale de l’Organisation des femmes du rassemblement démocratique du peuple camerounais (Ofrdpc) et député suppléante à l’Assemblée nationale, l’honorable Joseph Kankeu a remis 40 sacs de riz aux femmes de la localité. Et la distribution s’est faite dans de bonnes conditions, tout comme à Bamougoum où 40 sacs de riz ont été distribués par les soins du député en date du 24 décembre 2017. De même, il les a invité à faire des valeurs de paix et de solidarité le socle de leur déploiement, surtout en matière de conquête de ce terrain favorable à l’opposition depuis une vingtaine d’année.

Rappelons juste après la publication des résultats au baccalauréat 2017, le député Rdpc de la Mifi a primé une trentaine de bacheliers baptisés les « chevaliers ». En 1996, à son initiative, près de 500 exemplaires du projet de loi portant code pénal camerounais ont été gracieusement distribués aux chefs de 3ème degré du département de la Mifi.