Cameroun, UniversitÃ© de Douala/FMSP: Le ping-pong continue :: CAMEROON

Cameroun, Université de Douala/FMSP: Le ping-pong continue :: CAMEROON Le 20 décembre dernier, le ministère de l’Enseignement supérieur annonçait la disponibilité des parchemins des lauréats de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques (Fmsp) de l’université de Douala. A cet effet, l’université de Douala avait la responsabilité d’organiser la cérémonie de remise desdits diplômes avant la fin d’année 2017.

Toutefois, à la date du 4 janvier 2018, force est de constater que rien n’a été fait. Cela fait plus de six mois que le ministère de l’Enseignement supérieur et l’université de Douala jouent au ping-pong avec les diplômés de la session 2017 de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de ladite université. En effet, les lauréats, lassés par les fausses promesses, font appel aux médias pour rendre public leur calvaire. A cette même date du 19 décembre 2017, une rumeur de grève instituée par ces derniers, a circulé sur les réseaux sociaux. Rumeur qu’ils démentiront évidemment.

Mais le ministère de tutelle, pour tuer un éventuel mouvement d’humeur dans l’œuf, annoncera vingt quatre heures plus tard, la disponibilité desdits diplômes qui seraient entre Yaoundé et Douala. Le Minesup aurait donc chargé l’université d’organiser la cérémonie de remise de ces parchemins avant la fin d’année. Sauf que, plus de deux semaines plus tard, les diplômés attendent encore

Selon eux, la cérémonie est fixée au lundi prochain, et les répétitions sont prévues ce jour et demain samedi. Mais, le doute subsiste, car les lauréats n’ont toujours pas été notifiés de la confirmation de cette autre date. Un doute qui s’explique car, ce n’est pas la première promesse qui leur est faite. A ce jour, il est difficile de dire qui est fautif : le ministère de l’enseignement supérieur ou l’université de Douala. Nos tentatives pour rencontrer le recteur ou le doyen de la fmsp ont toutes été vaines. Mais, une chose est certaine: la promesse n’a toujours pas été tenue. Il faut rappeler que c’est la 5e promesse non tenue depuis l’achèvement de leur formation en fin juin 2017.

Mais, comme nous le relevions dans l’édition du jeudi 21 décembre 2017, les diplômés, bien que déçus par toutes ces fausses promesses, continuent d’attendre l’heure de la délivrance ultime.