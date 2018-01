Cameroun :: Lâ€™hÃ´pital laquintinie de Douala offre un kado aux malades. :: CAMEROON

Cameroun :: L’hôpital laquintinie de Douala offre un kado aux malades. :: CAMEROON A l’initiative de la direction de l’hôpital, Le supermarché Kado a été inauguré le 26 décembre par le ministre de la santé la santé publique.

Rien ne sera plus comme avant. C’est le cas de le dire. Depuis peu, l’hôpital Laquintinie a entamé sa mue. A la direction des relations publiques, on indique que « Sous l’impulsion de la direction générale, nous avons entrepris des innovations tendant à faciliter l’accès aux soins, securiser les malades et gardes-malades et améliorer les conditions de vie à l’hôpital »

Le supermarché kado qui a été inauguré le 26 décembre 2017 par le ministre de la santé André Mama Fouda entre dans cette dynamique. Il est situé dans l’enceinte de l’hôpital. Un bâtiment flambant neuf. Un espace qui offre aux malades des produits en rapport avec leur situation sanitaire et adaptés aux différentes maladies et aux besoins des nouveaux nés. Il s’agit essentiellement des produits alimentaires tels que le pain complet, du sucre pour diabétiques, des sandwiches etc. Des produits de toilette tels que les savons, brosse à dents, garniture etc. Ici, on confesse que le milieu hospitalier doit être un espace de vie. Il s’agit d’améliorer les condition de vie des malades et les gardes-malades, sécuriser la malades, éviter les entrées et les sorties intempestives des gardes malades qu’on observe dans cet établissement hospitalier..