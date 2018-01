Cameroun, SalubritÃ©: Un bateau de matÃ©riel chinois pour chasser Hysacam :: CAMEROON

Cameroun, Salubrité: Un bateau de matériel chinois pour chasser Hysacam :: CAMEROON D’après une instruction du Secrétaire General de la Présidence de la République répercuté au Premier Ministre, le marché de collecte et traitement de déchets ménagers jadis exclusivité de la société Hysacam devrait désormais faire l’objet d’appels d’offres ouvert à la concurrence.

Avec la perte importante de marché d’hygiène et salubrité par la société Hysacam partenaire exclusif de l’Etat depuis des années et l’engagement de l’Etat à libéraliser le secteur, la Chine depuis des mois a pris des mesures pour participer au partage du gâteau. Désormais très intéressé par le domaine de la collecte, le traitement et la destruction d’ordures tant ménagers qu’autres nature, le pays du Soleil levant bat pavillon Cameroun à travers un bateau chargé de matériel depuis quelques jours. L’objectif déjà dévoilé serait de remplacer la société française Hysacam, d’abord à Yaoundé ensuite dans d’autres villes Camerounaises où celle-ci est installée.

Pour ce qui concerne le contrat de Yaoundé, signé par le Délégué du gouvernement M. Tsimi Evouna, il faut noter que plusieurs modifications ont été apportées au contrat depuis quelques années. Au départ, la tonne d’ordures collectées et pesées du côté de Nkolfoulou au centre d’enfouissement avait été budgétisée à 22 000 Fcfa. Ce montant, après des années, contesté grâce aux récriminations de plusieurs associations et Ong de pré-collecte d’ordures a été revu à la baisse à la somme de 17 000 Fcfa. Une perte de plus de 5000 Fcfa qui ne va pas arranger les relations commerciales et diplomatiques entre la société Hysacam et le gouvernement. Pire encore, pour agrémenter le « chantage » l’Etat du Cameroun débiteur de 85% du paiement du contrat dû à la société Hysacam accumule une lourde créance estimée à plusieurs milliards de Fcfa non encore réglée. Aujourd’hui, c’est ce même gouvernement par la voie de son Premier Ministre au sortir du dernier conseil de cabinet qui va donner une accélération au processus de concurrence dans le secteur du ramassage, du traitement et de la destruction d’ordures ménagers.

Si l’on peut déjà déplorer le manque de maturation d’une telle initiative de la part du gouvernement qui n’a jamais évalué l’impact négatif du déversement d’ordures de types industrielles et médicales jusqu’ici abandonnés aux opérateurs véreux, corrompus et mal intentionnés ; l’on peut tout au moins affirmer que la concurrence dans le ramassage d’ordures ménagères est lancée. L’augmentation exponentielle de la population urbaine ne permettait plus à la société Hysacam, seule sur le terrain, de tenir ses engagements.

Une source confirme qu’Hysacam voyant son contrat pour l’année 2017 expirer en Décembre aurait demandé une prorogation de 3 mois répercutée par la Communauté Urbaine de Yaoundé auprès du gouvernement qui l’a accordé. Ce qui donne une incidence sur le contrat actuel qui avait été signé pour 5 ans (2013-2017) et qui finira en Mars 2018.

Parfaitement installé au Cameroun depuis déjà des années, la société dirigée depuis des lustres par Michel Ngapanoun qui possède une autre société appelé SECA (opérant à la Sonara), emploie de nombreux camerounais parfois très mal rémunérés pour la besogne à effectuer. Depuis la levée de l’exclusivité, elle a signé il y a plusieurs mois une convention de prêt de 24,5 milliards de Fcfa pour l’acquisition de 211 camions et 17 engins lourds. En partie ce matériel est déjà présent sur le sol camerounais. Si l’on prend en compte le dernier contrat de Hysacam avec l’Etat à savoir 7,4 milliards de Fcfa en 5 ans (2013-2017), l’on pourrait en définitive affirmer que la société française s’est préparée à affronter la concurrence.

Mais tout de même, en notant l’application d’une Responsabilité Sociale d’Entreprise en octroyant des EPI ou encore des boites de lait pour permettre aux éboueurs de ralentir leur contamination, eux, constamment exposé aux maladies issues des ordures, qui se serait nettement améliorée ; Qu’adviendra-t-il de la Chine qui vient occuper le marché ? Sans grande conviction, nous pouvons affirmer en se basant sur de nombreux exemples d’exécution de marchés publics octroyés par l’Etat que les pires scénarios sont à prévoir. Ajouté à l’amateurisme des PME camerounaises devant entrer dans la compétition, les prochains jours s’annoncent difficiles pour les camerounais.

Pour le cas des sociétés chinoises, plusieurs preuves convergent vers l’irrespect des textes et législations en vigueur au Cameroun. Les sociétés chinoises violent au quotidien les droits des Camerounais. Venant s’installer dans un secteur sensible, les Camerounais devraient s’attendre à la pire gestion des ordures de toute l’histoire du Cameroun. Cette calamité qui sera encore enregistrée dans le bilan désastreux du régime de Paul Biya. A l’entame de 2018, année électorale, qu’est-ce que les Camerounais prendront comme initiative ? Just Wait and see.