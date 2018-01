Cameroun - Coup de filet : Le prÃ©sident de lâ€™Ambazonie et ses lieutenants arrÃªtÃ©s au Nigeria. :: CAMEROON

France (Orcier) France (Orcier) excamerounais

Cette arrestation est tout sauf une prouesse

ces gens n'ont pas été capturé cachés dans la forêt, mais pris en plein centre de la capitale nigériane dans un hôtel

A croire même qu'ils ont programmé eux-mêmes leur propre arrestation

celle-ci ne va en rien trouvé une solution à cette crise, au contraire

dans des situations de crise ou de conflit, il y a des leaders sur lesquels ils faut mettre la main et d'autres qu'il vaut mieux laisser en liberté et discuter avec eux

ce leader est de ceux qu'il fallait laisser libre et le surveiller

mais ce régime pense que la force peut tout arranger

Il est toujours difficile de négocier avec un groupe armé ou non dont le leader est en prison

celui-ci se radicalise encore plus

On l'arrêtant, on l'élève au rang de héros ou de martyrs pour ses partisans