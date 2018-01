CAMEROUN :: Douala 4Ã¨me : Cinq familles Ã  la belle Ã©toile :: CAMEROON

CAMEROUN :: Douala 4ème : Cinq familles à la belle étoile :: CAMEROON Les habitations ont été ravagées par l’incendie survenu à la société Fermencam au quartier Minkwelle à Bonabéri, lundi 1er janvier 2018.

Simon Ngufor a la voix emplie d’émotions lorsqu’il relate le vécu de sa famille désormais sans domicile, à la suite de l’incendie qui a ravagé la société Fermencam et cinq autres constructions au quartier Minkwelle à Bonabéri (Douala 4ème), lundi 1er janvier 2018. Trois jours déjà que cette famille de cinq enfants ère à la recherche d’un abri pour passer la nuit. « Ce n’est pas facile. Je ne sais où aller. Pour le moment, je dors chez des voisins. La première nuit a été la plus difficile. Les familles sinistrées sont éplorées et cherchent où aménager pour s’abriter », se désole le père de famille.

Simon Ngufor s’est résolu à envoyer ses trois enfants à Buea, le temps de trouver un local avant la rentrée du deuxième trimestre prévue dans quatre jours. Le Jour a appris que les responsables de la société Fermencam ont fait appel aux familles sinistrées, mais rien n’a encore été formellement arrêté. 72 heures après le sinistre, Florence Ngufor se repasse encore les images de cette folle journée du 1er janvier dans sa tête. Ce jour-là, elle se trouvait dans une pièce du domicile et mettait un peu d’ordre en prévision au passage de potentiels visiteurs pour la célébration du nouvel an.

Un des cinq enfants de la famille dormait à poings fermés dans une chambre. Un autre garçon se régalait au salon. Lorsque l’incendie se déclenche à la Société camerounaise de fermentations (Fermencam) autour de 12h, les flammes prennent rapidement de l’ampleur. Rien ne présage une propagation du feu vers les maisons voisines, par-delà la clôture. Lorsque Florence Ngufor entend l’alerte, il est déjà trop tard. « J’ai entendu crier ô feu. Les enfants et moi, nous sommes sortis de la maison. Nous avons vu le feu se déplacer au-dessus de l’eau, dans la petite rigole et se diriger à toute vitesse vers les maisons. Tout a brûlé chez moi. Nous n’avons rien récupéré », se désole la dame âgée de 43 ans.

Des cas de vol

Le feu a complètement réduit en cendres la maison en matériaux provisoires subdivisée en un salon et quatre chambres construite il y a quatre ans. Les fournitures scolaires des enfants, les meubles, les appareils électroniques et les vêtements ont été entièrement consumés. Les habitants de la maison n’ont gardé que les seuls vêtements qu’ils arboraient avant le sinistre. Le feu a également consumé quatre autres habitations au quartier Minkwelle.

Une école maternelle publique construite en matériaux définitifs a aussi été ravagée par les flammes. Les riverains font savoir que depuis vendredi dernier, ils ont constaté que les déchets de Fermencam, société spécialisée dans la distillerie et la liquoristerie, se mélangeaient aux eaux de ruissellement qui avaient pris une coloration verte. Les agents de la sécurité de l’entreprise ont été informés. Mais aucune suite n’a été donnée aux habitants, apprend-on.

Lorsque les flammes ont pris de l’ampleur lundi 1er janvier 2018 et se sont propagées vers les maisons voisines, des riverains ont aussitôt vidé le contenu de leur domicile et ont mis les meubles à l’abri en plein air, loin de l’épicentre de l’incendie. Dans la débandade, plusieurs cas de vols ont été déplorés lors du déménagement à l’improviste.