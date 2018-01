CAMEROUN :: Inscriptions sur les listes Ã©lectorales : Comment Cabral Libii dÃ©fie lâ€™Ã©lite de la LekiÃ© :: CAMEROON

CAMEROUN :: Inscriptions sur les listes électorales : Comment Cabral Libii défie l’élite de la Lekié :: CAMEROON En allant ouvrir l’opération de mobilisation des populations à s’inscrire massivement sur les listes électorales, le coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens compte grappiller des voix dans ce bastion du parti au pouvoir. Un département ayant toujours démontré sa fidélité et son appartenance inébranlable régime en place.

Il a osé ! Il l’a fait ! Descendre dans le département de la Lékié réputé pour son engagement sans faille derrière les idéaux du renouveau du fait de plusieurs largesses et de la confiance dont il bénéficie auprès du pouvoir central, Cabral Libii Li Lingue, coordonnateur du « Mouvement 11 millions de citoyens » autrefois « 11 millions d’inscrits » est allé non seulement ratisser large afin de convaincre les potentiels électeurs à se joindre à son idéologie mais aussi brûler la politesse à certains barons politiques de cette circonscription administrative et électorales.

Parmi lesquels un président du groupe parlementaire Rdpc à l’Assemblée nationale, des membres du gouvernement et ; lui qui le 11 décembre 2017 a signé une convention avec le parti Univers qui a pour capitaine Prosper Nkou Mvondo n’entend pas croiser les bras à ce dernier tournant qui ouvre la voie aux échéances électorales tant attendues et même redoutées.

N’ayant pas de parti politique « Onze millions de citoyens » s’adosse désormais sur Univers pour espérer, le cas échéant, une investiture. Pour être à l’abri d’une quelconque surprise en cas de convocation du corps électoral, Cabral Libii audacieux on peut le dire et téméraire ne compte pas reculer. Il est bien au courant que le secteur est « miné » et que le moment venu il pourra recevoir des foudres de la part des caciques qui ne voudront céder aucun millimètre à une autre formation politique.

Mission impossible …

Rarement des hommes politiques ont livré bataille dans ce département. En dehors des batailles fratricides au sujet du leadership, le département de la Lekié a toujours fait montre de rassemblement lorsqu’il s’agit d’une cause commune. Même des opérateurs politiques porteurs d’autres projets et issus de cette aire géographique ont souvent mordu la poussière dans la Lékié où tout est souvent mis en œuvre pour dérouter les adversaires et confondre finalement les électeurs indécis.

Sera-ce le cas avec Cabral Libii ? Rien n’est moins sûr dans la mesure où le jeune politicien loin des canaux classiques d’enrôlement des électeurs lors des meetings moyennant quelques prébendes, opte pour le porte à porte. Et les premières informations du terrain font état de ce que la masse silencieuse lasse de voir les mêmes visages se reproduire sur la scène de ce département peut adhérer au projet de M. Libii Li Lingue.

Occasion de mettre donc un terme à l’hégémonie de certains caciques dont la voix ne passe plus au sein du bas peuple. La mission de Cabral s’annonce titanesque car l’élite de ce département comme à l’accoutumée a déjà manifesté son intention de participer au financement de la campagne de Paul Biya lors des prochaines échéances électorales à hauteur de plusieurs millions de francs CFA. Ce qui laisse présager que le coordonnateur de « Onze millions de citoyens » n’évoluera pas là-bas sur un tapis roulant. Mais sait-on jamais. En politique comme dans la vie courante tout est possible.