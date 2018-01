CAMEROUN :: Il perd ses dents et sa moto Ã  la suite dâ€™une agression :: CAMEROON

CAMEROUN :: Il perd ses dents et sa moto à la suite d’une agression :: CAMEROON Adolphe Ateba, un moto-taximan âgé de 25 ans exerçant au quartier Mvan s’est vu arraché sa moto par deux hommes armés l’un d’un gourdin et l’autre d’un couteau le 24 décembre dernier.

La scène se déroule aux environs de minuit à quelques minutes du jour de la fête de la Nativité. Adolphe Ateba vient juste de se séparer de quelques-uns de ses collègues autour d’un pot. Après avoir enfourché sa moto pour rentrer chez lui, un jeune homme le stoppe pour une destination non loin de son domicile. Ne se doutant de rien, il accepte son dernier « pointage » de ce jour.

« Je reste au quartier Nvan plus précisément au lieu-dit entrée agence voyageurs. Mon prétendu client allait lui à l’agence je voulais donc en profiter pour gagner le dernier 500Frs qu’il me proposait. A peine une minute de route, il a sorti un couteau qu’il a pointé sur moi me demandant de freiner chose que j’ai faite. Il a ensuite interpellé son ami qui nous attendait non loin de là. Ce dernier n’a même pas voulu savoir si je coopérais ou non il m’a directement assommé à l’aide du gourdin qu’il tenait et m’a propulsé au sol », explique la victime.

Pendant que celui-ci se tordait de douleur, les deux malfaiteurs se sont empressés d’emporter sa moto, l’abandonnant à son triste sort. C’est un monsieur qui passait là avec sa voiture et qui a été marqué par la vitesse à laquelle les deux malfrats roulaient, qui a volé à son secours. Il a directement été accompagné à une clinique située non loin de là, où il a reçu ses premiers soins. C’est le lendemain matin à l’arrivée de sa mère qu’il a été conduit dans un cabinet dentaire où il reçoit actuellement ses soins.

« La plainte sera déposée plus tard ce qui compte pour le moment c’est la santé de mon fils. Pour elle rien ne presse car c’est sa propre moto qui a été volée », explique Doriane Mengue, la mère de la victime.