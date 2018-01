Des avions chinois MA60 en service en Afrique centrale :: AFRICA Des avions MA60, développés par la Chine, sont en train de jouer un rôle important pour aider les pays d'Afrique centrale à établir leurs réseaux aériens régionaux, a annoncé vendredi la Société de l'industrie de l'aviation de Chine (AVIC). Un total de 14 avions MA60 sont actuellement en service dans sept pays d'Afrique centrale, assurant 20 lignes aériennes régionales, a précisé l'AVIC, une entreprise d'Etat.

"L'aviation est une industrie haut de gamme et un élément important dans la coopération entre les pays le long de la Ceinture et de la Route, afin de promouvoir leur connectivité et leur coopération industrielle", a affirmé Tan Ruisong, président de l'AVIC. "En tant que pilier de l'industrie de l'aviation chinoise, l'AVIC va tout faire pour fournir nos produits et services aéronautiques ainsi que nos solutions en termes de transport aérien en construisant une route de la soie dans le ciel".

Davantage d'avions civils développés par la Chine, tels que les MA60 et les Y12, sont actuellement en service dans des pays situés le long de la Ceinture et la Route et soutiennent leur transport aérien.

Le MA60 à moteur turbo est produit par la filiale de l'AVIC, la Société de l'industrie aérospatiale de Xi'an, ville située dans le nord-ouest de la Chine et point de départ de l'ancienne route de la soie. Cet avion a été conçu pour s'adapter aux pistes courtes.

Un total de 108 MA60 avaient été livrés à 18 pays en septembre 2017. Ils ont été mis en service sur 300 lignes aériennes à travers le monde. L' AVIC International Aero-Development Corporation (AVIC International), une filiale de l'AVIC, s'est engagée activement dans la mise en oeuvre de certains projets tels que le Programme de coopération sino-africaine sur l'aviation régionale.

Afin d'assurer un fonctionnement efficace et sans problème des avions chinois en Afrique, l'AVIC International a mis en place un réseau et un service client en Afrique pour les appareils chinois.

Par ailleurs, elle a établi un centre marketing pour les appareils chinois dans les régions anglophones et francophones en Afrique. L'AVIC International a établi un centre de soutien technique et un centre de maintenance pour les avions chinois en Afrique. Trois centres de pièces détachées pour les avions construits en Chine sont actuellement en chantier.