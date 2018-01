CAMEROUN :: EchÃ©ances Ã©lectorales 2018 : Les rÃ©serves dâ€™Abdoulaye Babale :: CAMEROON

CAMEROUN :: Echéances électorales 2018 : Les réserves d’Abdoulaye Babale :: CAMEROON Le directeur général des élections lors de sa descente sur le terrain hier n’a pas confirmé que les scrutins de 2018 auront lieu à date. Il attend la convocation du corps électoral pour se déployer.

Alors que le chef de l’Etat dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier souhaitait que les échéances électorales se tiennent dans le calme et la sécurité, ce qui annonçait justement les couleurs de ce que les prétendants à différentes fonctions électives doivent déjà affûter leurs armes. Pour le faire il faudrait compter sur la participation massive des potentiels électeurs dans le processus d’inscriptions sur les listes électorales.

L’organe en charge de cette question a compris. C’est ce qui justifie le lancement officiel hier des opérations de révision des listes électorales par le directeur général des élections Abdoulaye Babale. Le Dge a trois antennes communales du département du Mfoundi. Notamment les antennes de Yaoundé 2è au quartier Nkomkana, Yaoundé 6è au lieu-dit Rond-Point Express et Yaoundé 3è située au Pont Efoulan.

Occasion pour lui de dire qu’« Il y a des urnes et des isoloirs en quantité et les autres matériels pour accompagner le processus électoral ».Sans que les chiffres de la nouvelle opération ne soient connus, Abdoulaye Babalaye a pu dire « qu’il y a eu un engouement en 2018 par rapport à 2017. Le personnel que vous avez trouvé est prêt depuis le 26, 27 décembre et le lancement du 09 janvier est venu trouver une équipe en harmonie ».

Le patron d’Elecam dit avoir des changements car « les jeunes viennent en masse et des femmes qui n’étaient en nombre au cours de l’année 2017 sont les plus nombreuses en attente d’être enrôlées dans les listes électorales »

Abdoulaye Babale ne manque d’entretenir le flou puisqu’il semble ne pas maîtriser l’agenda politique de cette année. Du coup avoue l’ancien membre du gouvernement «je ne peux pas en tant que Directeur général des élections vous dire le nombre d’élections qu’il y aura en 2018 parce qu’Elecam gère les élections une fois que les pouvoirs publics les plus autorisés ont convoqué le corps électoral… ».

Une situation qui laisse plus d’un observateur pantois dans la mesure où le même directeur général des élections fait plus usage du conditionnel dans son adresse à la presse malgré quelques assurances « Tout ce qui manque a déjà été noté, les besoins sont connus et les dispositions sont prises de telle sorte que nous soyons prêts pour Chacun des scrutins qui pourrait être organisés en 2018 ». Cependant la question de l’encre indélébile, de la biométrie intégrale et des procès-verbaux n’a nullement été abordée par ce responsable ce qui du moins continue d’entretenir le doute sur la crédibilité à accorder à cet organe qui au fil des années fait l’objet de nombreuses critiques acerbes.