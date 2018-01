Cameroun:: YaoundÃ©: Incendie d'un camion transportant des prÃ©fabriquÃ©s du stade Paul Biya :: CAMEROON

France (Orcier) France (Orcier) excamerounais

Poor Cameroon!

Confiscate the phones of peaceful citizens!

Do they have things to hide to the point of engaging in the exercise of confiscation of phones?

You wanted to stifle the claims of my former English compatriots, you see today what it gives. Always persist in your devilish efforts

May God protect this country





