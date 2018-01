Cameroun: PARLONS Ã€ LA JEUNESSE :: CAMEROON

France (Orcier) France (Orcier) excamerounais

MARTHE CECILE MICCA



Why Paul Biya can only guarantee a better future for the youth ???

It was better to speak of eternity better.

I now understand that it is for fear of this better future that you went to settle in Switzerland for a better future not to say sad





Pourquoi Paul Biya peut seulement garantir un avenir meilleur à la jeunesse ???

Il fallait plutôt parler d'éternité meilleure.

je comprends maintenant que c'est par peur de cet avenir meilleur que tu es allée t'établir en Suisse pour un avenir moins meilleur pour ne pas dire triste