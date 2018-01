CAMEROUN :: Mort de lâ€™artiste Pierre de Moussy :: CAMEROON

A muna fille yate, o muna oho, nei ma saya sayane pena bene nyam sécurité sociale. A bon ? E na tii nya circuit ? Na ta te na ba be na si wusa lami (saya sayane) Ta ta na be na si wusa pe to (taka takane ). Na ta te na ba be na si wusa lami (saya sayane) Taki yabe na si wusa pe to (taka takane ). Mumi a ta tè dibato na ...

Repose en paix, grand-frère.

Hélas, au Cameroun, on ne connaît malheureusement pas la valeur de l'artiste.



Rest in peace, big brother.

Unfortunately, in Cameroon, we unfortunately do not know the value of the artist.