LUXEMBOURG-CAMEROUN-DIASPORA: LE RÃ‰VEILLON A SUCCÃˆS DU 31 DÃ‰CEMBRE 2017 AU DUCHÃ‰ DU LUXEMBOURG: UNE INITIATIVE DE MIMI MATHYS

LUXEMBOURG-CAMEROUN-DIASPORA: LE RÉVEILLON A SUCCÈS DU 31 DÉCEMBRE 2017 AU DUCHÉ DU LUXEMBOURG: UNE INITIATIVE DE MIMI MATHYS C'est sur invitation de Mimi MATHYS, que toute la diaspora du Bénélux a vibré au rythme des musiques d'Afrique et d'ailleurs. Une soirée qui est montée en puissance avec les prestations artistiques des acteurs de la musiques comme Le Baryton de L'EST qui vit au Luxembourg, Khristian Lauve qui a fait le déplacement de Nancy et enfin l'artiste Amazone venu tout droit de Lyon pour faire la fête avec ses compatriotes.

Une présence aussi remarquée de DJ François, Willy MIX, et Hilaire SOPIE pour donner de leur expertise à cet événement riche en son et en couleur. Vivement le 31 décembre 2018 pour une si belle parade mais en attendant Mimi MATHYS nous convie tout à sa Blue Jeans dans les mois à venir.