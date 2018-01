Grosses perturbations du tÃ©lÃ©phone et de lâ€™internet au Cameroun :: CAMEROON

Grosses perturbations du téléphone et de l’internet au Cameroun :: CAMEROON Les communications sont, depuis le début de cette semaine, régulièrement perturbées au Cameroun où plusieurs usagers du téléphone portable et d’internet interpellés à Douala affirment éprouver d’énormes difficultés pour joindre leurs correspondants.

« Je ne ferme jamais mon téléphone, seulement, je suis étonné quand les gens disent qu’ils m’ont appelé et que mon téléphone était sur répondeur », s’est indigné un utilisateur qui affirme « détenir quatre téléphones » portant chacun une puce abonnée aux quatre opérateurs de téléphonie en activité au Cameroun..

En plus de se retrouver directement dans la messagerie vocale, « le crédit est généralement débité sans qu’on ait à communiquer », se plaint-on çà et là.

Par ailleurs, des usagers se plaignent d’entendre ce même message : « cher client, le téléphone de votre correspondant est éteint, ou vous ne pouvez accéder à ce numéro pour le moment, rappelez ultérieurement ».

Une situation identique pour le réseau internet, « où, selon cet abonné, on peut mettre plus de deux heures sans pouvoir accéder à son mail ». « On vous demande tout le temps d’actualiser pour le même résultat », ajoute-t-il.

Pour l’instant, l’entreprise publique des télécommunications, en l’occurrence, la Cameroon telecommunications (CAMTEL) qui gère la fibre optique n’a fait le moindre communiqué pour informer si ces perturbations sont liées à un problème lié à la fibre optique comme le pensent certains abonnés.

Mi à part la mauvaise qualité dans le secteur de la téléphonie mobile au Cameroun comme le dénonce une enquête du ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) qui a enjoint les opérateurs à améliorer la qualité de services avant la fin du premier trimestre de cette année, les perturbations persistent depuis le réveillon du nouvel an 2018.