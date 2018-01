CAMEROUN :: VÅ“ux de nouvel an : Paul Biya et Fame Ndongo en Â« je tâ€™aime, moi non plus Â» :: CAMEROON

CAMEROUN :: Vœux de nouvel an : Paul Biya et Fame Ndongo en « je t’aime, moi non plus » :: CAMEROON Le chef de l’Etat a snobé son ministre de l’Enseignement supérieur hier au palais de l’Unité.

Moment de solitude hier au palais d’Etoudi pour le ministre de l’Enseignement supérieur (Minesup). Après la polémique - fin décembre 2017 - autour des ordinateurs des étudiants, objet « d’un don du chef de l’Etat », c’est Paul Biya qui a, pour ainsi dire, mis un vent au ministre Jacques Fame Ndongo. La scène, captée par une caméra de la chaîne de télévision Spectrum Television (Stv), se passe hier 04 janvier au palais de l’Unité, lors de la cérémonie de présentation des voeux au président de la République Paul Biya.

Sur l’image, l’on peut voir le chancelier des Ordres académiques s’avancer pour serrer la main du président de la République, dans un rituel désormais bien huilé. Mais alors que le ministre Jacques Fame Ndongo essaye d’engager la conversation avec Paul Biya, celui-ci, sans se départir de son sourire, a déjà la main tendue vers le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, qui vient juste après. Le chef de l’Etat n’aura aucune attention envers son ministre, qui tente - à grand renfort de gestes -, d’obtenir en vain une réponse de lui, au point de se faire dépasser par un Luc Magloire Mbarga Atangana, qui contient difficilement son sourire.

La scène d’à peine sept secondes a enflammé la toile, où les internautes, hilares, y sont allés des commentaires les plus moqueurs ; liant rapidement l’attitude du chef de l’Etat à la gestion (calamiteuse ?) du « don » de 500.000 ordinateurs « Paul Biya » aux étudiants par le Minesup. « Pauvre Fame, une nuit de cauchemars en cours de téléchargement », ironise un internaute ; « quand Paul Biya refuse de comprendre l’équation 32 Go = 500 Go. La créature ignorée par son créateur », commente un autre qui évoque la polémique sur la capacité desdits ordinateurs. Un dernier, plus philosophique, pense qu’« un refus d’écouter un interlocuteur aujourd’hui vaut mille bisous dans le passé ».

Au Minesup, l’on reconnait volontiers que cette actualité ne va pas arranger l’environnement particulièrement difficile de ces derniers jours, après la cacophonie autour des ordinateurs « Paul Biya ». Pour autant, dans l’entourage du ministre, on relativise : « Le ministre est serein. Cela ne le perturbe pas. Il connait le chef de l’Etat ». « Cela aurait été l’ancien président Ahidjo, que je crois qu’il aurait commencé à faire ses cartons », commente un membre de son staff. Pour un autre, « Beaucoup ne savent pas que le président peut discuter avec toi aujourd’hui, et te limoger le lendemain. Comment après 30 ans, certains ne connaissent toujours pas Paul Biya ? », s’interroge-t-il.

Pour le reste, après la cérémonie protocolaire de présentation des voeux des corps constitués, le chef de l’Etat s’est entretenu durant quelques minutes avec certaines personnalités. Ce sont notamment, le président de l’Assemblée nationale, Cavaye Yéguié Djibril ; le sénateur Ibrahim Mbombo Njoya ; le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Peter Mafany Musonge ; ou encore le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo.