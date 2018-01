SI LES CAMEROUNAIS DE LA DIASPORA S'UNISSENT, CEUX QUI AFFICHENT MEPRIS ET ARROGANCE, NE NOUS FERONT PLUS DU CHANTAGE POUR LA DOUBLE NATIONALITE ! :: CAMEROON

SI LES CAMEROUNAIS DE LA DIASPORA S'UNISSENT, CEUX QUI AFFICHENT MEPRIS ET ARROGANCE, NE NOUS FERONT PLUS DU CHANTAGE POUR LA DOUBLE NATIONALITE ! :: CAMERO En faisant front commun pour la mise en place de la double nationalité, rien ne resistera à notre poids, nos arguments et notre engagement. J'ai mon passeport vert et je ne le changerai pas, mais de manière claire, réaliste et utile pour mon pays, le Cameroun, et pour la fin de cette vaste hypocrisie nationale, je m'engage à travailler activement pour que la voix des Camerounais qui ont pris d'autres nationalités soit entendue.

Si les millions que nous représentons parlent d'une seule voix sans distinction de partis, ethnies, catégories, etc, rien ne pourra résister à notre poids.

Sur 54 pays africains, le Cameroun veut rester aveuglément parmi les trois piteux qui refusent un accès à la modernité citoyenne.

Il n'y a aucun brevet de patriotisme parce qu'on détient une seule nationalité !

- Organisons dans tous les pays d'accueil des Etats Généraux des Camerounais de l'Extérieur afin de confronter nos vues, évaluer notre contribution à l'évolution de notre pays, définir des dénominateurs communs et peser dans les choix futurs du Cameroun.

- Organisons-nous, car nous sommes des millions pour peser pour l'alternance, les changements et les prochaines élections au Cameroun.

- Tant que nous restons divisés, ils nous réduiront à de simples machines à faire des Western Union, à construire des meublés et à faire la frime pendant les vacances au Mboa.

- Tant que nous restons divisés, ils expulseront certains qui ont la double nationalité et garderont la majorité qui dirige notre pays.

- Tant que le Gouvernement choisira ceux parmi nous qui seront " les representants ", les interlocuteurs et les " bons Camerounais ", le flou et l'inefficacité persisteront.

- Tant que nous resterons divisés, ils ne pourront mesurer notre poids pour le rayonnement, le développement et l'émergence possible de ce pays.

- Tant que notre image est désormais celle du bruit d'imposteurs sur les réseaux sociaux, ils prendront des prétextes fallacieux.

- Tant que se poursuivra cette démultiplication des énergies, cette extrême-droite qui sévit dangereusement au Cameroun, le pays de Mongo Beti et Francis Bebey, le cynisme et l'arrogance triompheront de l'ouverture, de la farandole de tous les enfants du Cameroun aux quatre coins du monde.

Je fais partie des Camerounais disponibles pour ce travail de rassemblement. Au travail donc !