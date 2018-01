Cameroun: Lettre du prÃ©sident national du BRIC au professeur Atsa S/C FAME NDONGO :: CAMEROON

Cameroun: Lettre du président national du BRIC au professeur Atsa S/C FAME NDONGO :: CAMEROON Monsieur le professeur...Excusez-moi si j’écrits professeur en minuscule, parce que depuis plusieurs jours votre comportement nous pousse à douter de vos diplômes, grades, et titres.

Monsieur le professeur,

C’est vrai qu’au Cameroun , certains sont Professeurs pour avoir soutenu le Régime en place , ce qui certainement pousse ses derniers à croire que le fait qu’ils signent pr nous fera croire qu’ils sont plus intelligent que le Grand enseignant DOCTEUR, rester Docteur parce qu’il critique les 35 ans passer au pouvoir par le « créateur de votre créateur ».

Monsieur le professeur, pardon Petit prof

Aussi vrai que Monsieur Biya est en début de cet année 2018, Président de la République du Cameroun, aussi vrai que 32 Go ne s’étendra jamais ; et ne sera jamais à 500 Go.

Peu importe la Technologie, 32 Go n’augmentera jamais.

Quelles valeurs auront les diplômes de nos enfants dans les jours à venir lorsqu’on constatera qu’au Cameroun un professeur d’Université camerounaise, déclare avec insistance, je cite « 32 Go vaut 500 Go » ?

Cher professeur, vous aviez encore assez de temps pour organiser une conférence de Presse où vous direz au peuple camerounais que vous vous êtes trompez.

Nos opinions peuvent varier. Vouloir à tout prix garder les siennes contre l’évidence est un signe de bêtise, un entêtement orgueilleux confine à la stupidité, cher professeur changez d’opinion.

Très cher professeur, la JEUNESSE camerounaise vous écoute, vous aviez encore le temps de défendre votre grade. « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis »

Yaoundé le 5 Janvier 2018

Le Président National du BRIC

Ernest PEKEUHO