Cameroun: SOMBRES PERSPECTIVES POUR 2018 :: CAMEROON Porte à l'attention de la communauté nationale et internationale, Que nous aurions dû nous sacrifier au rituel de vous présenter nos vœux les meilleurs pour 2018, mais la situation des droits de l’homme dans notre pays reste si angoissante que les vœux pieux formulés à votre endroit n’auront aucun impact face à la dure réalité de la vie au Cameroun;

Qu’une chose est certaine, 2018 sera encore plus rude comme année avec cette guerre civile irresponsable et honteuse imposée par le régime de Yaoundé, la corruption généralisée, le plan d’ajustement structurel infligé par les gendarmes des finances mondiales avec des conséquences désastreuses : Les prix vont encore s’envoler. Les salaires vont régresser. Le chômage va connaitre une recrudescence.

Les églises de réveil vont davantage se multiplier et contribuer au délitement du tissu social. La bière sera encore plus consommée à titre de consolation. La brocante européenne et la pacotille chinoise vont mieux se vendre chez nous et anéantir toute initiative locale…… ;

Qu’avec la mise sur pied d’un ignoble mode de gestion des ressources par le régime de Yaoundé, les richesses de notre pays ne profiteront qu’à une caste minime de Camerounais dans la mesure où le pouvoir central a opté pour la biologie avec la reproduction, de toutes pièces, d’une horde d’héritiers pour perpétuer le système, en empruntant les mêmes voies, les mêmes méthodes, sur le même peuple plus pauvre, plus attardé, plus démuni, laminé par le syndrome de Stockholm qui désigne un trouble psychique qui affecte un peuple pris en otage par un régime et qui, au cours de sa captivité, tisse des liens d'empathie avec ses ravisseurs …;

Que la détérioration de la situation des droits de l’homme au Cameroun, risque atteindre un seuil critique avec les meurtres de civils; le déploiement de personnel militaire armé dans les régions anglophones après l’inadmissible refus du régime de Yaoundé d’organiser un dialogue national sincère pour régler en profondeur la question anglophone, l’utilisation d’une force disproportionnée contre les civils, la répression violente et sauvage de manifestants pacifiques; les arrestations et détentions arbitraires, le non-respect du Droit International Humanitaire (DIH), en zone de conflit;

Que tout se passe au Cameroun comme s’il y a une race d’oppresseurs, notamment quelques dignitaires et les détenteurs d’une parcelle du pouvoir régalien que sont les autorités administratives et de maintien de l’ordre, qui se croient vraiment investis d’une « mission divine » de toujours réduire leurs compatriotes aux esclaves et les confiner éternellement à un statut d’oppressés, en toute impunité, face au silence criminel du pouvoir central de Yaoundé;

Que nous épousons l’avis de Monseigneur Desmond TUTU selon lequel «si tu es neutre en situation d'injustice, c'est que tu as choisi le coté de l'oppresseur », ce d’autant plus « L’arme la plus puissante entre les mains de l’oppresseur est l’esprit de l’opprimé » selon le sud-africain Steve Biko;

Que notre crédo est et restera : « Quand l’injustice devient loi, la résistance est un devoir [When injustice becomes law, resistance is a duty] »;

Eu égard à tout ce qui précède, Mandela Center

1. Rappelle, avec fermeté, à l'Etat Camerounais ses obligations régaliennes de garantir les droits fondamentaux de tout citoyen, notamment le droit à la vie, le droit à la liberté de réunion, d'association et d'expression ainsi que le droit à l'autodétermination, conformément aux articles 6, 7, 9, 10, 11 et 20 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, signée et ratifiée par le Cameroun respectivement les 23/07/1987 et 20/06/1989 ainsi que toutes les autres conventions internationales en matière de protection des droits de l'homme;

2. Précise, sans faiblesse aucune, que Mandela Center jouera à fond sa partition, et quelles que soient les pressions politiques ou financières, en alliant désormais des poursuites judiciaires systématiques à l'endroit des auteurs de violations systématiques des droits de l'homme à la pression internationale;

3. Avise, sans aucune diversion, que Mandela Center restera concentré sur ses traditionnelles missions, qui tournent autour de la Surveillance-Documentation-Rapportage-Poursuites (SDRP) : réception de toutes dénonciations portant sur les cas de violations des droits de l'Homme; la diligence de toutes investigations nécessaires; la saisine de toutes autorités administratives et judiciaires compétentes; la prise de position claire sur chaque cas de violation des droits de l'homme, avec un accent particulier sur les droits des enfants et des personnes privées de liberté dans les différentes unités de police et de gendarmerie, les établissements pénitentiaires;

4. Rappelle, avec détermination, au Gouvernement de la République, que Mandela Center continuera sereinement son travail de documentation et d’archivage de toutes les violations des droits de l’Homme afin que les auteurs répondent clairement de leurs actes le moment venu qui n’est qu’une question de temps;

5. Rassure clairement ces milliers de jeunes et professionnels de droit qui sollicitent au quotidien intégrer nos rangs que Mandela Center mettra en place une plateforme progressivement dans tous les pays pour faire aboutir le rêve d'une société à visage humain.

Fait à Yaoundé, le 04 janvier 2018

Le Secrétaire Exécutif Permanent du CAJ

Jean Claude FOGNO