MONDE ENTIER :: Monde :: Humanitaire : Une AmÃ©ricaine promue nouveau directeur gÃ©nÃ©ral de lâ€™Unicef :: WORLD

MONDE ENTIER :: Monde :: Humanitaire : Une Américaine promue nouveau directeur général de l’Unicef :: WORLD Nommée par Antonio Guterres le secrétaire général (Sg) de l’Organisation des nations unies (Onu), le 22 décembre dernier à New-York, Henrietta Fore a officiellement pris ses fonctions le 1er janvier 2018, succédant ainsi à Anthony Lake.

La consécration de l’Américaine est intervenue à l’issue des consultations menées par le conseil d’administration de l’Unicef, sous la houlette d’Antonio Guterres le Sg de l’Onu. Henriette Fore qui cumule une expérience d’une quarantaine d’années dans les arcanes de l’administration publique et privée, est ainsi la septième personne à occuper le strapontin de Dg de l’Unicef.

Très émue, Henriette Fore na pas emprunté au flegme britannique qui réprime autant que faire se peut, l’extériorisation des émotions de toutes sortes : « C’est un honneur de me joindre à une organisation aussi remarquable, que je connais et admire depuis longtemps. Je me réjouis de poursuivre l’action que mène l’UNICEF pour contribuer à sauver la vie d’enfants, défendre leurs droits et les aider à réaliser leur potentiel », a-t-elle confessé.

Bien avant d’accéder au strapontin de Sg de l’Unicef, Henriette Fore a été présidente du conseil d’administration et présidente-directrice générale de Holsman International, une société de production et d’investissement. Nantie d’une Licence en Histoire de Wellesley College et d’une Maîtrise en administration publique de l’université du Colorado du Nord (Etats-Unis), Henriette Fore a été administratrice de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et de directrice de l’Aide étrangère des États-Unis au Département d’État, de 2007 à 2009. Bien avant cela, nous apprend-on, elle a dirigé l’Hôtel de la Monnaie des États-Unis (2001 – 2005).

Henriette Fore a aussi été co-présidente à l’échelle mondiale, de l’Asia Society et associée à différents titres au Center for Strategic and International Studies, à l’Institute Aspen, au Committee Encouraging Corporate Philanthropy et au Center for Global Development.

L’Américaine a aussi dans l’administration privée, siégé aux conseils d’administration de diverses sociétés américaines.

La nouvelle patronne de l’Unicef a donc un background qui lui permettra sans doute d’élever l’humanitaire à des cimes jamais atteintes.