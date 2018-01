Cameroun - SÃ©curitÃ© routiÃ¨re: Des Ã©paves mÃ©caniques qui roulent et tuent les populations :: CAMEROON

Cameroun - Sécurité routière: Des épaves mécaniques qui roulent et tuent les populations :: CAMEROON Attention danger sur nos routes! Près de 90% de véhicules qui circulent au Cameroun sont de véritables épaves mécaniques motorisées qui tuent impunément les paisibles populations sur les routes au fil des ans, sans qu´aucune autorité, à défaut de faire semblant, ne daigne lever le petit doigt pour les interdire et poursuivre les propriétaires en justice.

Absence de plaquette de freins, pneus totalement usés et déchiquetés, absence de rétroviseurs, de plaques d´immatriculation et de pots de phares vétuste, dysfonctionnement de la boîte de vitesse, carrosserie cabossée et branlante, sièges en piteux état, vitres bloquées ou remplacées par un morceau de contreplaqué, chaleur suffocante, mais malgré ces manquements, certains véhicules ont le "mérite" de disposer de tous les papiers les autorisant à circuler.

C´est l´état des lieux sur la qualité des véhicules qui passent et repassent sur nos routes, étroites et crevassées. Pour s´en convaincre, il suffit par exemple, de se placer sur quelques principaux axes de la ville de Douala. Que ce soit au Carrefour Collège Saint Michel ou au Carrefour Ndokotti, ou encore au Rond point Deido, pour ne citer que ceux-là, la qualité des véhicules qui y vont et viennent, donnent froid au dos et invitent à craindre pour sa vie. camer.be Malheureusement ces ferrailles de " destruction massive" des populations ont pour longtemps encore de beaux jours devant elles, malgré ses nombreuses victimes.

L´année 2018 a à peine commencé que l´on enregistre les premiers accidents causés par un véhicule défectueux. En raison d´un système de freinage défectueux, un camion a tué quelques personnes et blessés certains à Douala, le 3 janvier dernier.

" La route ne tue pas, c´est l´homme qui tue" est le refrain d´une célèbre chanson des années 90 sur la prévention routière au Cameroun.

Au terme de l´arrêté ministériel, la visite technique à laquelle est soumis tout véhicule automobile, toute semi-remorque est renouvelée périodiquement selon certaines conditions. Le même arrêté indique que " Les visites techniques périodiques ne dispensent pas le propriétaire du véhicule durant la validité du certificat de visite technique y afférent, de l’obligation de maintenir son véhicule en bon état de fonctionnement, en conformité avec les dispositions du code de la route".

Au cours des visites techniques sont vérifiés l’état, le fonctionnement et la conformité aux dispositions du Code de la Route des différents organes des véhicules et notamment, l’état de châssis et éléments de châssis; l’état de suspension essieu; la direction ; le freinage ; la transmission ; l’éclairage et la signalisation ; les roues et les pneus ; la carrosserie ; l’équipement et tous autres contrôles jugés nécessaires au bon fonctionnement du véhicule.

Mais combien de véhicules au Cameroun peuvent se targuer de passer régulièrement, avec succès, la visite technique?

Or, "les agents du ministère des transports habilités ou assermentés peuvent ordonner des visites techniques occasionnelles et requérir les forces de la police ou de la gendarmerie nationale, le cas échéant, s‘ils constatent sur la voie publique qu´un véhicule émet des fumées ou des gaz opaques nuisibles à l’environnement ou incommodants ; émet des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains ; présente un défaut apparent irrémédiable sur place et à l’instant même et qui concerne les feux obligatoires, les roues et bandages, les ceintures de sécurité (avant), les rétroviseurs obligatoires, le pare-brise, la conformité avec la carte grise en ce qui concerne le genre, le type, la carrosserie, l’énergie, le nombre de places, la plaque d’immatriculation. "



Mais que constate-t-on au quotidien sur nos routes? Que les textes ne sont pas appliqués à la lettre, que c´est bien l´homme qui tue du fait de la négligence des autorités et des automobilistes tous englués dans la corruption, le népotisme et l´impunité.

Sauf qu´à chaque accident de la route, camer.be les autorités vont gesticuler comme de coutume en prenant quelques mesures cosmétiques et temporaires; quelques semaines plus tard le vice reprendra vie et la vie continuera comme si rien ne s´était passé auparavant.

La visite technique des véhicules au Cameroun va rester une chimère aussi longtemps que des épaves techniques motorisées vont continuer à circuler sur nos routes, „tuant", blessant les populations ou polluant l´environnement, sans sanction, malgré la participation de notre pays aux différents sommets sur les changements climatiques dans le monde.