CAMEROUN :: Cabral Libii : Appel Ã  lâ€™alternance :: CAMEROON

CAMEROUN :: Cabral Libii : Appel à l’alternance :: CAMEROON Le contraire aurait étonné. Cabral Libii en position de leader politique qui s’adresse aux Camerounais avec solennité un 31 décembre. Beaucoup attendaient cette première de celui qui nourrit désormais un rêve présidentiel. L’initiateur de l’opération « 11 millions d’inscrits » mutée en « 11 millions de citoyens », a en effet déjà affiché avec clarté, ses intentions d’accéder à la magistrature suprême.

Son discours de fin d’année est un appel à l’alternance qui s’ouvre par une invitation à l’action. « Camerounais, lève-toi et marche enfin vers l’espoir », exhorte Cabral Libii. S’ensuit une revue des faits marquants de l’année 2017 avec des thèmes tels que la crise anglophone, le chômage qui ne recule pas, « la persécution fiscale et administrative », une économie en faillite, l’éducation, la santé décadente des Camerounais, etc.

Pour le jeune loup de la classe politique camerounaise, le gouvernement aura échoué en 2017. Voilà pourquoi il faut faire changer les choses en 2018. C’est en effet une année électorale qui vient de débuter et Cabral Libii estime que l’alternance ne peut avoir lieu que si les partis d’opposition affrontent ces échéances en rangs dispersés comme dans le passé.

Aucun changement possible également si les potentiels électeurs ne s’inscrivent pas en masse sur les listes électorales. C’est la condition sine qua none pour tourner la page d’une « élite gourmande et corrompue ». Un discours à la fois sobre et critique, timide et conquérant.