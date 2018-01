CAMEROUN :: Akere Muna : Now, la profession de foi :: CAMEROON Debout derrière un pupitre, encadré par deux drapeaux du Cameroun que côtoient un drapeau de l’Union africaine et un autre de la Cemac ; le tout sur fond bleu. Pour son premier « discours du nouvel an », Akere Muna n’a pas voulu apparaître moins qu’un chef d’Etat.

L’ancien Bâtonnier, chantre du « Mouvement Now » créé pour le porter à la magistrature suprême, s’est adressé aux Camerounais dans ce qui s’est avéré être une véritable profession de foi. « J’éprouve pour [notre] pays, un amour qui s'accompagne hélas désormais d'une certaine dose d'inquiétude », s’est ému l’avocat, avant de se livrer à une sévère plaidoirie contre la gouvernance actuelle.

La crise anglophone qui a provoqué la fuite de « plus de 10.000 Camerounais » au Nigeria ; la situation économique avec l’endettement de « 4906 milliards Fcfa » qui plombe l’emploi-jeune et l’investissement et oblige le pays à payer « annuellement plus de 12 milliards Fcfa » ; les indices d'évaluation qui classent le Cameroun parmi les pays les plus corrompus du monde ; l’unité nationale désormais menacée, etc. Rien ne trouve grâce aux yeux du candidat déclaré à la présidentielle 2018.

Après avoir dressé ce bilan catastrophique, il peut poser : « C'est pourquoi je sollicite votre soutien pour qu'ensemble, nous trouvions les bonnes réponses ». Akere Muna a ainsi proposé aux personnes handicapées, aux jeunes, aux femmes, aux agents publics, aux « hommes en général », à la diaspora … l’avènement de « La nouvelle République » qui, assure-t-il, passe par la « rénovation de [notre] pacte social ».

« Nous devons restaurer le rêve camerounais, celui d'un fils de catéchiste qui est devenu président de la République », propose Akere Muna.