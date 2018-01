CAMEROUN :: CÃ©rÃ©monie de prÃ©sentation des vÅ“ux : Paul Biya ignore sa crÃ©ature Fame Ndongo :: CAMEROON

CAMEROUN :: Cérémonie de présentation des vœux : Paul Biya ignore sa créature Fame Ndongo :: CAMEROON Au cours de la cérémonie de présentation des vœux de « bonne année » au chef de l’Etat Paul Biya par les membres du corps diplomatique accrédités au Cameroun, les corps constitués nationaux hier au palais de l’unité de Yaoundé, le président a manifestement refusé d’écouter le ministre de l’enseignement supérieur.

On imagine qu’après plusieurs rendez vous manqué dans l’octroi du don des ordinateurs présidentiels aux étudiants des Universités du Cameroun, la créature voulait se confesser auprès du créateur pour dire que « la communauté universitaire en général qui dit merci à son excellence Paul Biya, Chef de l’Etat, apôtre de la nation gouvernante universitaire pour ce don universitaire exceptionnel et inédit. Je dois préciser que le prix de revient de chaque ordinateur est de 300 000 FCFA et que le Chef de l’Etat a décidé d’annuler totalement cette charge financière »

On le sait bien, Jacques Fame Ndongo, le sempiternel ministre de l’enseignement supérieur reste l’un des cadres du renouveau et un fervents militants du rdpc, parti au pouvoir à Yaoundé depuis 1982 ; Originaire du sud comme Paul Biya, il est de tous les combats pour le maintien de ce dernier au pouvoir.

Un engagement qu’il voulait sans doute renouveler en mondovision. Malheureusement, mal lui a pris. Comme il aime lui-même à le dire, les raisons du président ne sont pas les raisons de tout le monde.