CAMEROUN :: Joseph Bertrand Mache Njouonwet, prÃ©fet du Wouri : Â« Pas de motos sur le nouveau pont Â» :: CAMEROON

CAMEROUN :: Joseph Bertrand Mache Njouonwet, préfet du Wouri : « Pas de motos sur le nouveau pont » :: CAMEROON « Pour conjuguer la nécessité du bon déroulé du chantier de construction de la route sur la pénétrante Ouest, avec les contraintes de circulation sur cet axe et notamment sur le nouveau pont, nous avons pris des mesures test pour fluidifier la circulation rendue difficile ces derniers temps. Dans un arrêté, nous avons restreint la circulation des camions grumiers, de 6h à 12h, et de 16h à 22h.

Nous avons également interdit la circulation des motos sur le nouveau pont parce que ces engins ne respectent aucune des règles de circulation imposées par cet ouvrage et gênent énormément la circulation. De concert avec les prestataires et le maître d’ouvrage, il a donc été décidé d’ouvrir, avant la fin du chantier, l’ancien pont et de diriger la circulation des motos de ce côté. »