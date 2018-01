DÃ©mission du DG de la compagnie camerounaise d'aluminuim (Alucam) :: CAMEROON

Démission du DG de la compagnie camerounaise d'aluminuim (Alucam) :: CAMEROON Porté en 2009 à la tête de cette entreprise métallurgique basée à Edea dans la région Littoral, Alain Malong, a appris Camer. be, vient de jeter l'éponge. Les raisons de cette démission brutale demeurent encore inconnues.

Avec une capacité de production nominale de 100 000 tonnes par an, Alucam fondée par Pechiney-Ugine, est passée entre les mains du mastodonte minier australien Rio Tinto Alcan. L'entreprise, emploie 600 personnes, et est l'une des plus gloutonnes en énergie électrique au Cameroun.

Nous y reviendrons.