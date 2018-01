CAMEROUN :: Crise anglophone : un chef traditionnel pendu Ã  Akwaya ( rÃ©gion du sud-ouest) :: CAMEROON

CAMEROUN :: Crise anglophone : un chef traditionnel pendu à Akwaya ( région du sud-ouest) :: CAMEROON A en croire des notes d'informations parvenues à notre rédaction, Abang Ashu a été pendu par les populations, suite aux soupçons selon lesquels, ce dernier, fournissait des informations à l'armée sur les positions et activités des sécessionnistes anglophones.

Avec ce nouveau coup tragique et fort symbolique, il ne fait plus de doute que le pays est englué dans une crise profonde, et que plus que jamais, il est temps que solution politique soit trouvée à un problème politique.