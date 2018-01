FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: KRISTHIA LAUVE: LA MUSIQUE COMME THÃ‰RAPIE

FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: KRISTHIA LAUVE: LA MUSIQUE COMME THÉRAPIE Avec seulement un album de 7 titres à son actif et un single,la fine beauté de la Lékié qui s'est définitivement installé à Nancy en France, celle qui très discrètement n'aime pas encore entendre parler d'elle comme une diva, est en réalité une bête de scène. A l'observer de près, comme ce fut le cas lors du réveillon du Bénélux au Duché du Luxembourg le 31 décembre dernier, elle n'a que confirmer tout le bien qu'on pense d'elle.

Si ses mélodies sont envoûtantes et pleines de rythmes inspirés de la foret équatoriale, ses chansons n'ont qu'un seul but: réparer; apaiser et guérir nous a t'elle confié. Toutefois, Kristhia sort de loin comme toute personne naïve, voulant aider toute sa famille, s'est retrouvée piéger par de multiple trahisons, mais en lieu et place à la haine, elle préfère distiller l'amour à travers ses mélodies. Elle était au Luxembourg ce weekend pour le bonheur de ses multiples admirateurs et admiratrices.

Découvrons la, sur scène avec ce reportage des éditions SOPIEPROD Paris.