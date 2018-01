Cameroun: Plus de 52 milliards de FCFA pour lâ€™amÃ©nagement de la ville de Douala :: CAMEROON

Cameroun: Plus de 52 milliards de FCFA pour l’aménagement de la ville de Douala :: CAMEROON Un budget de 52,6 milliards de francs CFA a été voté pour l’aménagement de la capitale économique au cours de l’exercice 2018 d’après une délibération du conseil de la Communauté urbaine de Douala (CUD), a-t-on appris mercredi auprès de cette institution municipale.

Bien qu’en baisse de 8 % par rapport à l’année dernière, cette enveloppe met l’accent sur le développement des infrastructures, l’aménagement et l’assainissement de la voirie urbaine ainsi que l’embellissement de la ville.

Un budget « réaliste » selon le délégué du gouvernement auprès de la CUD, Fritz Ntonè Ntonè, qui tient compte de la conjoncture actuelle et adossé sur trois préoccupations majeures.

La Coupe d’Afrique des Nations 2019 (CAN) dont Douala abritera une des poules, les élections prévues en 2018 et l’avènement de deux structures qui vont accompagner la municipalité dans la mise en œuvre des orientations de son nouveau plan directeur d’urbanisme et des plans d’occupation des sols à l’horizon 2025.

Il s’agit en l’occurrence, de la Société d’économie mixte locale et de gestion du patrimoine, et l’Agence d’urbanisme de Douala.

Aussi, l’accent sera mis sur l’assainissement urbain, la réalisation des infrastructures, l’urbanisme avec la conduite des études des plans directeurs de certains quartiers, le lancement des opérations de restructuration des quartiers précaires, l’électrification urbaine et l’aménagement des dessertes notamment dans les zones périphériques.

En plus des sujets évoqués en sus, l’attention des conseillers municipaux a porté sur la gestion des déchets ménagers, un poste de dépense qui connaît une augmentation due à l’accroissement du volume d’ordures ménagères à traiter dans la ville, soit une production journalière qui passe de 1200 à 2000 tonnes, soit une hausse de 800 tonnes d’ordures.

D’où la mise sur pied d’un système de pré-collecte dont s’occuperont de petites structures dans des zones inaccessibles aux camions.

Pour atteindre ses objectifs en matière d’investissement, la CUD a annoncé la réduction des frais de fonctionnement au profit de réalisations.