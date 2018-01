Les rÃ©seaux Sociaux et le vrai-faux lait Nido de NestlÃ© Cameroun :: CAMEROON

Les réseaux Sociaux et le vrai-faux lait Nido de Nestlé Cameroun :: CAMEROON Une femme a posté un enregistrement alarmant sur la qualité du lait Nido. Les réseaux sociaux en ont fait un large écho. Nestlé Cameroun ne s’y reconnait pas.

Une voie féminine qui crie sa détresse sur watsapp « Populations d’Afrique, nous sommes en danger » La scène se déroule le 27 décembre 2017. Sa sœur qui a nourri son enfant avec un produit qui contenait des médicaments : un produit de marque Nido. Sur la photo, du lait Nido dans lequel on a extrait des comprimés. Danger. Ce scandale de santé publique est suffisamment sérieux pour laisser passer par perte et profit. E d’autant plus que les experts en communication électronique soutiennent que ce qui est écrit sur la toile doit être pris au sérieux. L’essentiel étant de vérifier.

A Nestlé Cameroun ou nous nous sommes rendus, on affirme « Nous avons été interpellés au sujet d’un message circulant sur les medias sociaux montrant une boite de Nido ouverte et dans laquelle des pilules y auraient été trouvées » La multinationale qui s’étonne qu’aucune autorité réglementaire, ni aucun consommateur ne l’ai saisi sur la cas confesse que la qualité et la sécurité de ses produits est une priorité non négociable. Tous nos produits sont fabriqués en conformité avec les standards locaux et internationaux. Et puis surtout « Nestlé a des procédures strictes de contrôle qualité à travers tout son processus de fabrication, y compris des systèmes permettant de détecter et d’éliminer d’éventuels risques de corps étrangers dans ses produits.

Du coté de la fondation Camerounaise des consommateurs, on rassure « notre mission est de rassurer les consommateurs lorsque des rumeurs et les accusations non fondées fusent de toutes parts » A la focaco, on s’insurge contre toute manipulation sur « Une image de lait Nido à gauche commercialisée au Cameroun et une image de lait Nido à droite qui n’est pas commercialisée au Cameroun ». Qu’en est-il exactement ? Que cache cette vraie-fausse dénonciation sur un vrai-faux lait ? Un cas d’école qui interpelle le ministère du Commerce dans son rôle de gardien de la qualité des produits de consommation comme le lait Nido.