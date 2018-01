Cameroun: Juste pour rire: voici les fÃ©licitations adressÃ©es par Paul Biya (84 ans et 35 annÃ©es de rÃ¨gne) au prÃ©sident nouvellement Ã©lu du Liberia, Georges Weah :: CAMEROON

Cameroun: Juste pour rire: voici les félicitations adressées par Paul Biya (84 ans et 35 années de règne) au président nouvellement élu du Liberia, George Il faut dire que l’homme à qui le despote camerounais donne désormais du « M. Le Président et Frère » a reçu de ses mains il y a plus de deux décennies le trophée de la coupe de football du Cameroun, alors que M. Weah évoluait comme attaquant au club tonnerre de Yaoundé, avant son transfert à Monaco puis tant d’autres équipes prestigieuses de la planète.

Il aura par la suite mis un terme à sa longue carrière de footballeur avec Paul Biya toujours à la tête du Cameroun, puis entamé un parcours politique dans son pays le Liberia, ponctué notamment de succès (élu sénateur), mais aussi d’échecs (dont deux aux scrutins présidentiels)…

Bref Paul Biya se réjouit d’avoir désormais Georges Weah comme homologue et « frère » africain. Mais combien de potentiels et crédibles successeurs aura-t-il littéralement enterrés depuis que Gorges Weah a quitté le Tonnerre Kalara Club (TKC) de Yaoundé? Une profusion.

La vraie qualité de ce dictateur, c’est qu’il est véritablement sans la moindre gêne!!!