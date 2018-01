Cameroun :: Politique : AprÃ¨s son discours du 31 dÃ©cembre, Paul Biya est il entrÃ© en campagne ? :: CAMEROON

Cameroun :: Politique : Après son discours du 31 décembre, Paul Biya est il entré en campagne ? :: CAMEROON La question occupe les conversations des quartiers chauds de Douala aussi bien que les milieux huppés de la capitale politique Yaoundé. Cependant que l’appareil de l’Etat est en branle.

Egal à lui-même dans son ton dur et irrédentiste, Jean Michel Nintcheu, député du Social Democratic Front (sdf), le principal parti de l’opposition et président dans le littoral n’attendait que « Paul Biya démissionne » Le 31 décembre. Les autres leaders des partis politiques de l’opposition ont dénoncé un discours incolore et inodore. Du déjà entendu. Et surtout « Il n’a pas comblé nos attentes » notamment sur la crise anglophone qui paralyse les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest depuis plus d’un an.

Dans la rue, le citoyen lamda murmure, mais n’étouffe plus. Il regarde avec un œil amusé ce que le politologue appelle « la théâtralisation de la scène politique » pour constater que l’échec stratégique et communicationnelle des politiques « Il est indéniable que 2018 est une année essentiellement politiques et les enjeux sont énormes. Au menu, des élections locales, les députations et sénatoriales et la présidentielle » C’est dire si le Cameroun entre dans une année éminemment politique.

A quelques mois de ces échéances capitales, la rue s’indigne et piaffe d’impatience « rien de tout cela ne transpire dans les discours de fin d’année » Un calendrier clair et défini devrait être établi ainsi que le programme de campagne « Nous devrons entrer véritablement dans l’ère de la politique numérique dans laquelle toutes les règles du jeu politique sont établies à l’avance ». Le jeune « start-upeur » a les yeux rivé sur son ordinateur, il cherche sans trouver.

La réponse se trouve sans doute dans le discours de fin d’année de Paul Biya qui a lancé subrepticement « 2018 sera une importante année électorale. Toutes les dispositions nécessaires seront prise afin que les opérations électorales se déroulent dans le calme et la sécurité » Pas plus. Depuis lors, l’appareil de l’Etat s’est mis en branle. Enow Abrams, président d’Election Cameroun, est descendu à la base aérienne 101 de Yaoundé pour s’assurer que le matériel est prêt pour l’organisation des élections. Aussi bien que le directeur général des Elections, Abdoulaye Babale, qui a conduit une caravane dans la ville de Yaoundé pour le lancement officiel des inscriptions et retraits de cartes.

Bien plus et au demeurant, les « mauvaises langues » affirment qu’à la suite du discours présidentiel, le don spécial des ordinateurs du président aux étudiants des universités dans le cadre du Paul Biya Higher Education Vision (PBHEV), la couverture santé universelles qui interviennent opportunément à l’orée d’une échéance capitale sont autant d’opérations de charme qui sonnent comme des slogans politiques d’accompagnement du candidat Biya.