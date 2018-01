Cameroun :: Politique : Un plus grand engouement de jeunes et de femmes pour les inscriptions sur les listes Ã©lectorales en 2018 :: CAMEROON

Cameroun :: Politique : Un plus grand engouement de jeunes et de femmes pour les inscriptions sur les listes électorales en 2018 :: CAMEROON C’est le constat qui se dégage de la tournée de lancement officiel y relatif effectuée hier 03 janvier à Yaoundé, par Abdoulaye Babalé le directeur général (Dg) d’Elections Cameroun (Elecam).

Visite de courtoisie à Naseri Paul Bea, gouverneur de la région du Centre, et la tournée du Dg d’Elecam, était alors lancée, pour le compte du lancement officiel des opérations de révision des listes électorales au titre de l’année 2018. Une opération à laquelle avec la grande courtoisie et le caractère accessible qui est le sien, Abdoulaye Babalé, invite les tous les Camerounais âgés de 20 ans au moins, et remplissant les conditions requises pour prendre part au vote, à se faire enrôler pour la refonte biométrique des listes électorales en 2018.

Deuxième halte. L’antenne communale d’Elecam de Yaoundé 2, sise au quartier Nkomkana (station Total 2). Ici, Cyrille Befe le patron des lieux, est à la tête du dispositif d’accueil réservé à Abdoulaye Babalé. Dans la salle, des visiteurs, essentiellement constitués de jeunes et de femmes, sont venus se faire inscrire, malgré la coupure du courant électrique qui vient d’être signalée. L’engouement est perceptible dans cette antenne qui en 2017, enregistre 9649 inscrits, dont 5 999 hommes et 4 050 femmes, pour 6 668 cartes distribuées au 22 décembre 2017.

Troisième halte. Antenne communale d’Elecam de Yaoundé 6, Biyem-Assi (Superette, vers Rond point Express). Pour ce début du processus d’inscription, l’unité dirigée par Mme Bassangn’a née Nouna Rose, accueille aussi une population jeune et empressée de faire partie des prochains électeurs au Cameroun. Ici, le bilan 2017 affiche 10 047 inscrits (5 917 hommes, contre 4130 femmes), pour 7039 cartes ventilées.

Dernière halte. Yaoundé 3, antenne communale située au quartier Efoulan (Efoualan Pont). Sylvestre Désiré Mvondo le maître des lieux, attend le Dg d’Elecam, tandis que les tentes installées par ses Hommes, accueillent une importante foule fière de se faire inscrire sur les listes électorales. Bilan de l’année en 2017 : 9 649 inscrits (5 599 hommes, contre 4 050 femmes). Nombre de cartes retirées par les propriétaires : 6 668.

« Nous constatons un plus grand engouement des jeunes et des femmes à s’inscrire sur les listes électorales en 2018, que l’an dernier. Cette année, les jeunes viennent en masse », s’est félicité le Dg d’Elecam à la fin du périple qui l’a tour à tour conduit dans les antennes communales d’Elecam de Yaoundé 2, 6 et 3. Interrogé par la presse, Abdoulaye Babalé qui ne s’est pas risqué à avancer le nombre d’élections qui se tiendraient en 2018, a cependant rassuré qu’Elecam est prêt pour assurer le bon déroulement de tout scrutin qui pourrait intervenir.