CAMEROUN :: VÅ“ux 2018 : Paul Biya ouvre la saison :: CAMEROON

CAMEROUN :: Vœux 2018 : Paul Biya ouvre la saison :: CAMEROON Le président de la République reçoit ce jour les souhaits de « bonne année » des membres du corps diplomatique accrédité au Cameroun et des corps constitués nationaux.

C’est un Palais de l’Unité vêtu de ses plus beaux atours qui va ouvrir ses portes ce matin pour la double cérémonie de présentation des vœux du Nouvel an au président de la République. L’acte 1 de cette cérémonie en deux phases aura pour cadre le salon des ambassadeurs situé au 3 e étage de cet édifice.

Comme son nom l’indique, cet espace ouvrira ses portes aux membres du corps diplomatique accrédités au Cameroun. C’est un collège de diplomates abondamment remanié qui aura le privilège de présenter ses vœux de nouvel an en premier au président de la République.

Un renouvellement des chefs de missions diplomatiques qui a touché les doyen et vice-doyen qui étaient respectivement l’année dernière le nonce apostolique et l’ambassadeur de la Fédération Russie au Cameroun. C’est donc une autre personnalité qui prendra la parole pour présenter les vœux de ces représentants des pays amis du Cameroun et des organisations internationales au président Paul Biya. Dans sa réponse à ces diplomates, le chef de l’Etat a coutume de parcourir les grands sujets de l’actualité internationale de l’heure.

Outre les difficultés économiques dues à la rareté des ressources nées de la chute continue des cours de certaines matières premières, dont le pétrole, le monde reste en effet miné par diverses menaces. Au rang de celles-ci, le terrorisme et les changements climatiques.

Ce dernier sujet ayant d’ailleurs fait l’objet d’un sommet à la fin de l’année dernière à Paris en France où il a été question pour les décideurs du monde, dont le président Paul Biya, de réfléchir aux solutions de financement de l’Accord adopté à Paris en 2015.

Le second acte sera consacré aux vœux des corps constitués nationaux au président de la République. Ici, ce sont un peu plus d’une vingtaine de délégations qui vont être reçues. Le bal sera ouvert par les chambres du parlement, avec en tête, le bureau du Sénat qui sera conduit par son président, Marcel Niat Njifenji. Suivra ensuite l’Assemblée nationale.

Le gouvernement va emboîter le pas au parlement, puis la Cour suprême sous la conduite de Daniel Mekobe Sone, son premier président. La cérémonie de ce jour au Palais de l’Unité marquera le point de départ de la saison des vœux 2018 au Cameroun.